Michel Temer se reúne no Palácio da Alvorada com ministros e base aliada

Veja Abril Presidente Michel Temer chamou os líderes da base para tratar da PEC dos gastos públicos

O presidente Michel Temer recebeu na noite desta terça-feira (27), no Palácio da Alvorada, ministros e líderes da base aliada no Congresso. No encontro, o peemedebista discutirá com os aliados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos públicos nas próximas duas décadas.

Até as 18h20, já haviam chegado ao encontro os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique Meirelles (Fazenda), além do líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), e do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL).

O jantar é o primeiro evento no qual Temer usará a residência oficial da Presidência. Antiga inquilina do Alvorada, a ex-presidente Dilma Rousseff desocupou o palácio em 6 de setembro, mas, desde então, o imóvel estava sem uso.

Temer ainda está morando com a mulher, Marcela, e o filho caçula, Michelzinho, no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência. A assessoria do Planalto informou que o peemedebista ainda não decidiu se irá se mudar com a família do Jaburu para o Alvorada.

Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), o objetivo do encontro de Temer com ministros e deputados aliados é articular a primeira votação da PEC do teto de gastos, prevista para a próxima semana.

A medida, que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior, é a principal proposta de ajuste fiscal do governo para reduzir as despesas públicas. Por pressão dos governadores, as novas regras deverão valer apenas para o governo federal, deixando de fora os estados. Atualmente, a PEC está em tramitação em uma comissão especial criada no Legislativo exclusivamente para analisar o assunto.

De acordo com o colunista do G1 e da GloboNews Gerson Camarotti, Temer também tentará evitar um "racha" na base aliada em razão de uma disputa precoce pela sucessão na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, potenciais candidatos ao comando da Casa já se movimentam para conquistar apoio para a eleição, prevista para fevereiro de 2017.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já afirmou que pretende colocar o texto em votação no plenário da Casa na primeira semana de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais. Para virar lei, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos pela Câmara e pelo Senado com quórum qualificado, equivalente a dois terços dos parlamentares da Câmara e do Senado.

"O objetivo do jantar é discutir a PEC dos gastos, uma vez que ela já está tramitando e é prioritária para o governo. Nosso objetivo é garantir que ela seja votada ainda em outubro na comissão e aprovada ainda este ano", disse ao G1 André Moura.

Além do jantar que será oferecido aos parlamentares governistas nesta terça, Temer participará na quarta, segundo a assessoria do Planalto, de um café da manhã com aliados na residência oficial de Rodrigo Maia.

Segundo André Moura, o presidente também tratará da PEC dos gastos públicos no café da manhã. O líder do governo na Câmara ressaltou que a aprovação da PEC é considerada "urgente" pelo Planalto e, por isso, é preciso que Temer articule o projeto junto à base aliada.