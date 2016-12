Nada foi feito de forma velada, diz Maia sobre o pacote anticorrupção

Fabio Rodrigues Pozzebom Rodrigo Maia na entrevista na Câmara Federal no qual disse que nada foi feito de forma velada

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), divulgou nota neste sábado (3) na qual diz que “nada foi feito de forma velada” durante a votação do pacote de medidas de combate à corrupção. (veja a íntegra da nota ao final desta reportagem).

Na madrugada da última quarta-feira (30), os deputados incluíram uma série de alterações ao projeto original do Ministério Público Federal, o que desfigurou o conjunto de medidas contra a corrupção.

Entre essas mudanças, foram retiradas as previsões de os acordos de leniência (espécie de delação premiada de empresas) serem celebrados pelo Ministério Público; e de tornar crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos.

Os deputados incluíram, ainda, uma proposta de punir juízes e integrantes do Ministério Público por abuso de autoridade.

Críticos à forma em que o projeto foi aprovado, dizem que os parlamentares se aproveitaram do horário para, na “calada da noite”, modificar o texto.

“Na apreciação [do projeto] das "10 medidas", todas as regras constitucionais e regimentais foram observadas. As sessões realizadas foram regularmente convocadas. O quórum manteve-se alto por todo o tempo. As matérias incluídas na Ordem do Dia estavam prontas para deliberação, com seus avulsos disponíveis a todos os parlamentares e cidadãos, no site da Câmara dos Deputados”, diz a nota do deputado.

“Foram respeitadas as normas referentes ao sobrestamento de deliberações por matérias com prazo constitucional vencido. As votações foram nominais. Nada foi feito de maneira velada”, completa o documento.

Em outro trecho, o presidente da Câmara também afirma que é comum a Casa votar projetos durante a madrugada e lembrou uma série de propostas que foram analisadas nesse período do dia.

“Nos últimos 10 anos, a Câmara realizou uma centena de votações nominais no período da madrugada, deliberando matérias relevantes como a PEC [do] plano de carreira e piso salarial profissional nacional para o agente comunitário de saúde, a MP [do] parcelamento de débitos municipais referentes a contribuições sociais, a MP dos Portos, a Lei Orçamentária Anual de 2014, a PEC da menoridade penal e a PEC do Novo Regime Fiscal, prevendo um teto para o gasto público”, afirma o parlamentar do Rio de Janeiro.

Veja a íntegra da nota de Rodrigo Maia: