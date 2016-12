Ninguém acerta números sorteados da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 36 mi

Ninguém acertou concurso 1.886 da Mega-Sena, que foi sorteado neste sábado (17) na cidade de Canto do Buriti (PI). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 36 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 03 - 07 - 15 - 40 - 45 -54.

A quina teve 72 apostas ganhadoras, levando R$ 39.561,62 cada. Enquanto a quadra registrou 6.962 apostas acertadas, com cada uma levando R$ 584,48.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.