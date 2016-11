Orçamento de 2017 prevê reajuste do teto do INSS para até R$ 5,5 mil

Relatório preliminar da peça orçamentária de 2017, aprovado nesta quinta-feira (24) pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, prevê um reajuste de 7,5% no reajuste dos benefícios previdenciários no próximo ano, incluindo aqueles que correspondem ao piso (salário mínimo) e também o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O percentual de correção dos benefícios previdenciários, de 7,5%, corresponde à estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) feita pelo governo deste ano - que serve de base para correção dos valores em 2017.

Com isso, o valor do benefício que equivale a um salário mínimo, atualmente em R$ 880, subiria para R$ 945,80 no próximo ano e o teto do INSS - que é de R$ 5.189,82 em 2016 - avançaria para R$ 5.579,06.

Esses valores, porém, são preliminares. Pelas regras, o governo só é obrigado a reajustar os benefícios previdenciários, quer seja atrelados ao salário mínimo ou não, assim como o teto, pelo valor efetivo do INPC do ano anterior, neste caso de 2016.

Na semana passada, pesquisa com mais de 100 instituições financeiras, realizada pelo Banco Central, aponta para um INPC um pouco menor, de 7,38% para este ano - o que, se confirmado, desobrigaria o governo de conceder o percentual de 7,5% estimado no relatório do orçamento.