Pacote de Sartori extingue 11 órgãos e deixa governo com 16 secretarias

Reprodução Governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori anuncia pacote de medidas contra crise no RS

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, anunciou na tarde desta segunda-feira (21) o pacote com o objetivo de conter a crise financeira no estado. Entre as medidas que ainda serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa estão a extinção de 11 órgãos ligados ao Executivo – nove fundações, uma companhia e uma autarquia – e a redução no número de secretarias, que passa de 20 para 16, com quatro fusões.

O governo espera que as medidas proporcionem aos cofres do estado uma economia de R$ 146,9 milhões. Caso o pacote seja aprovado pela Assembleia Legislativa, será instituído um grupo de trabalho para acompanhar a implementação das mudanças.

"Trago a bem verdade medidas duras, mas que desenham um novo estado e novo futuro com mais qualidade de vida apoiado no empreendedorismo na sustentabilidade e na justiça social. Um estado mais moderno que sirva as pessoas e promova o desenvolvimento", disse o governador durante a apresentação do tema. "Lamento que uma parte da esquerda não tenha entendido isso. Não se faz justiça social sem equilíbrio das contas, e quem diz o contrário está mentindo para a população."

Fundações extintas:

Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec).

Fundação Cultural Piratini (FPC, que mantém a TVE).

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH).

Fundação de Economia e Estatística (FEE).

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro).

Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps).

Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (FIGTF).

Fundação de Zoobotânica (FZB).

Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).

Autarquia extinta:

Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH).

Companhia extinta:

Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (Corag).

Secretarias cortadas:

Secretaria Geral do Governo (SGG) - incorporada à Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão;

Secretaria do Planejamento (Seplan) - incorporada à Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão;

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos (SJDH) - incorporada à Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça;

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) - incorporada à Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça;

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (Setel) - incorporada à Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte;

Secretaria da Cultura (Sedac) - incorporada à Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte;

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos (Smarh) - incorporada à Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio;

Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOP) - incorporada à Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio.

Serão desligados os funcionários da Cientec, FCP, FDRH, FZB e Metroplan. No caso da FEE, serão mantidos os 52 servidores que têm estabilidade. Os estatutários da Fepagro serão vinculados à Secretaria da Agricultura. No caso da FIGTF, o governo diz que o quadro ficará em extinção, vinculado à Secretaria da Cultura.

Em relação à FEPPS, os trabalhadores cedidos retornarão às secretarias de origem e os cargos de confiança serão extintos. O governo também vai extinguir 1.250 cargos abertos, e abrir 74 cargos na Saúde para manter os serviços prestados pela fundação. O projeto prevê ainda que o Laboratório Farmacêutico do RS (Lafergs) fique vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

O governo ainda extinguirá outros dois órgãos: a Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (Corag) e a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Respectivamente, a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) e a Superintendência do Porto do Rio Grande absorverão as demandas.