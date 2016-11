Palmeiras vence a Chapecoense e conquista Campeonato Brasileiro

Marcos Riboli Na lista oficial da CBF, é o clube que mais conquistou a competição nacional – um a mais que o Santos

Eneacampeão! A palavrinha pode ser feia, mas a conquista foi linda! Com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense na arena, neste domingo, o Palmeiras garantiu o seu nono título brasileiro.

Na lista oficial da CBF, é o clube que mais conquistou a competição nacional – agora com um a mais que o Santos, o único que poderia estragar a festa alviverde nesta 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, novo vice-líder, no Maracanã.

Faltando um rodada para o fim, o Verdão chegou à 23ª vitória (o que mais venceu), além de oito empates e seis derrotas (o que menos perdeu). São 77 pontos, sete de vantagem para o segundo colocado. É o time que mais fez gols (60) e menos tomou (31). Inquestionável!

HERÓI IMPROVÁVEL

O gol do jogo foi marcado por Fabiano, aos 25 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Dudu rolou para Zé Roberto, que mandou a bola rasteira para a entrada da área. Gabriel Jesus fez um corta-luz, Moisés tocou de letra, e Fabiano mandou por cobertura, sem chances para Danilo. Golaço! Sem querer? Não importa... Foi o primeiro do lateral-direito com a camisa alviverde.

O Palmeiras foi campeão brasileiro em 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e, agora, 2016, pela primeira vez na era dos pontos corridos, encerrando um jejum de 22 anos. Quem ergueu a taça história foi o capitão Dudu.

PRIMEIRO TEMPO

O Palmeiras nem precisou marcar para que a torcida começasse a fazer a festa na arena. Logo aos 2 minutos, o estádio explodiu com a informação de que o Flamengo havia aberto o placar contra o Santos, no Maracanã. Tranquilo em campo, controlando o jogo com passes precisos e marcação firme, a equipe da casa foi à rede aos 25, com Fabiano batendo por cobertura após jogada ensaiada de falta.

A Chapecoense, que tentava se aproximar do gol de Jailson na base do toque rápido (chegou a levar perigo em cabeçada de Sérgio Manoel), sentiu o gol e deu campo para o Palmeiras jogar. O time de Cuca, então, tomou conta de vez da partida e criou chance para mais gols. Aos 43, Gabriel Jesus recebeu lindo passe de Moisés e só não marcou porque Danilo fez grande defesa.

SEGUNDO TEMPO

A vantagem adquirida no primeiro tempo deu muita tranquilidade ao Verdão, que começou o segundo tempo comandando todas as ações em campo. Trocou passes com correção e envolveu a Chapecoense, que só conseguiu passar a linha de meio-campo aos 25 minutos.

À medida em que o tempo ia passando e o título se aproximava, a torcida ia trocando a apreensão pela festa. O segundo gol do Flamengo só confirmou isso. Abraços, sorrisos e algumas lágrimas para festejar o novo título nacional do Verdão. Ao final do jogo, prêmio para um ídolo. Fernando Prass, que estava parado desde agosto, por lesão, entrou aos 45 para ser festejado pela torcida. Apito final, explosão do estádio e a alma lavada.