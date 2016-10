Reprodução Presidente Michel Temer voltou a dizer que não teve atuação efetiva na gestão Dilma Rousseff

O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista à Rádio Metrópole da Bahia, que os resultados do último domingo (2) do primeiro turno das eleições municipais mostram que a tese de aliados da ex-presidente Dilma Rousseff de que houve um golpe no afastamento da petista do Palácio do Planalto "não prevalece".

Na votação do domingo, embora tenha sido o quinto partido com o maior número de votos no primeiro turno, o PT de Dilma foi a sigla que sofreu o maior encolhimento em comparação com a eleição municipal de 2012. A legenda teve votação 60,9% menor do que naquele ano.

Em cidades onde historicamente o PT tem prefeitos ou candidatos competitivos, como Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Santos (SP), a sigla sequer disputará o segundo turno neste ano.

"Se prevalecesse, aqueles que, digamos, pregaram a ideia do golpe, teriam tido um sucesso eleitoral extraordinário no Brasil e não foi isso que aconteceu, ao contrário. Aqueles que fazem parte hoje da nossa base aliada é que tiveram vitórias em todo o país", disse.

Apesar de ter monitorado de perto e ter feito corpo a corpo com deputados e senadores ao longo do processo de impeachment para assegurar o afastamento de Dilma da Presidência da República, Temer também disse que não fez "um movimento sequer" para que fosse aprovado o impedimento da antiga colega de chapa.

Na visão de Temer, ao assumir o comando do país, ele apenas cumpriu "um dever" estabelecido pela Constituição. "A lei brasileira que estabelece que se o presidente sai quem assume é o vice-presidente."

Na entrevista, o presidente voltou a afirmar que não teve participação efetiva no governo Dilma, com exceção dos cerca de três meses no qual ele comandou a articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Ele disse que, no período em que chefiou a Secretaria de Relações Institucionais, conseguiu aprovar no parlamento matérias de interesse do Executivo difíceis.

"Rigorosamente, o vice-presidente deveria acompanhar tudo que acontece no país, mas não foi isso que aconteceu. [...] Eram matérias difíceis no Congresso Nacional, e nós acabamos aprovando, mas depois eu comecei a verificar uma certa sabotagem. Daí, eu percebi que não valeria a pena continuar nessa tarefa", enfatizou.