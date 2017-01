Pastor Valdemiro Santiago leva 2 facadas no pescoço em pleno culto

Youtube Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdomiro Santiago, enviou mensagens dos hospital para tranquilizar os fieis; ele rompeu com Edir Macedo e fundou sua própria igreja, onde hoje é líder

Um dos pastores mais populares do Brasil, Valdemiro Santiago, sofreu um atentado neste domingo na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, na Zona Sul de São Paulo. Enquanto ele pregava, uma pessoa ainda não identificada se aproximou e o esfaqueou duas vezes no pescoço.

O ataque aconteceu por volta das 8h, horário em que o culto estava sendo transmitido ao vivo para todo o país. Imediatamente, ele foi socorrido e passou por cirurgia no hospital tendo levado 20 pontos. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Em vídeo produzido no hospital, ao lado da mulher, a bispa Franciléia, Valdemiro diz que perdoa o criminoso. "Estava limpando as mãos, acabando de ouvir um milagre de um testemunho. Entrou alguém que eu não sei, por trás, e me deu uma facada no pescoço. Mas fiquem tranquilos, a gente só vai quando Deus quer. Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão", afirmou ele, frisando que já sofreu situações muito piores do que a do ataque.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor rompeu com Edir Macedo e fundou sua própria igreja, onde hoje é líder.