Petrobras recebe R$ 204,2 milhões recuperados por meio da Lava Jato

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF) devolveu à Petrobras R$ 204,2 milhões recuperados por meio de acordos de colaboração e de leniências celebrados a partir da Operação Lava Jato. A cerimônia ocorreu na tarde desta sexta-feira (18), em Curitiba, com a participação do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Durante o evento, os participantes defenderam as "10 medidas contra a corrupção" propostas pelo MPF.

Marcelo Rocha/RPC Ministério Público Federal devolve à Petrobras recursos recuperados na Operação Lava Jato

O dinheiro é resultado de 21 acordos, segundo o MPF. *Veja a lista no fim da reportagem. Destes, 18 são de colaboração premiada, celebrados com pessoas físicas, e três de leniência, que foram fechados com pessoas jurídicas.

O MPF informou que, até o momento, 70 acordos foram feitos no âmbito da Operação Lava Jato, além de seis acordos de leniência e de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Conforme o MPF, esta é a terceira e a maior devolução de recurso para a Petrobras dentro da Lava Jato. A primeira devolução foi feita em maio de 2015. Ao todo, de acordo com o MPF, foram devolvidos cerca de R$ 500 milhões.

Os R$ 500 milhões devolvidos até agora pela Lava jato à Petrobras equivalem a 8% dos R$ 6,2 bilhões que a companhia lançou como prejuízos causados pela corrupção no balanço de 2014. Um relatório da Polícia Federal (PF) de novembro de 2015, entretanto, aponta que a empresa foi lesada em R$ 42 bilhões, ou 84 vezes os valor restituído. Da dívida de US$132 bilhões da Petrobras, Pedro Parente estima que R$ 6 bilhões tenham sido causados pelo esquema de corrupção.

10 medidas contra a corrupção

O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, o procurador da República Deltan Dallagnol afirmou que "nada foi feito até agora para que o futuro repita o passado". Por isso, afirmou, o Brasil tem que "prestar atenção" à comissão especial do Congresso, na próxima terça (22), que analisa as "10 medidas contra a corrupção", propostas pelo MPF.

Aatualmente, as medidas em análise em nessa comissão e deverão ser votadas na semana que vem. O relator do projeto, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), as transformou em 18, mas depois retirou uma, transformando o pacote anticorrupção em 17 medidas. Se aprovado na comissão, o conjunto seguirá para análise do plenário, para, então, ser analisado no Senado.

Para Gisele Lemke, diretora do foro da justiça Federal do Paraná, há uma concentração de movimentos que tendem a "calar" os delegados, o Ministério Público Federal e a magistratura. Ela citou o caso da lei que restringe o abuso de autoridade e chegou a denunciar movimentos para barrar as investigações.

Gisele Lemke disse que tem o receio de a operação "voltar atrás", como ocorreu no Paraná com a Operação Banestado.

Além disso, o procurador afirmou que não se pode considerar normal o que é anormal – ao falar sobre a corrupção.

"Os direitos das vítimas não são menos sagrados que os direitos dos réus", disse Dallagnol. Ele também reforçou que a devolução de valores para as vítimas dos esquemas de corrupção deve ser a regra.

Deltan Dallagnol ainda afirmou que a corrupção roubou a dignidade e o orgulho dos funcionários da Petrobras. O procurador afirmou que, no Brasil, é "uma façanha" conseguir recuperar dinheiro roubado dos cofres públicos. O presidente da Petrobras disse que, como cidadão, apoia as "10 medidas contra a corrupção". "Como brasileiro, eu manifesto meu integral apoio às '10 medidas' apresentadas pelo Ministério Público Federal".

Valor simbólico

Para o delegado da PF Maurício Grillo, apesar de o valor entregue à estatal nesta sexta-feira ser "simbólico" diante do tamanho da Petrobras, ele é importante, um "incentivo".

Bruno Brandão, da Transparência Internacional, afirmou que a recuperação de ativos é um desafio para as autoridades não apenas do país, mas de todo o mundo. Segundo ele, a quantia de R$ 204 milhões é considerável inclusive para os padrões internacionais.

Veja a lista de quanto foi devolvido por pessoa ou empresa