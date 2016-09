PF lista obras da Odebrecht com suposto pagamento de propina

Reprodução Documento da PF cita email, planilhas e lista obras com possível pagamento de propina

Um relatório da Polícia Federal (PF) relacionado à 35ª fase da Operação Lava Jato diz que a Odebrecht pagou propina em diversas obras, como as do metrô de Ipanema, no Rio, da Linha 4 do metrô de São Paulo, em construções de presídios, penitenciárias e casas de custódia no Rio, em obras do Porto de Laguna (SC), do Aeroporto Santos Dumont, do autódromo de Jacarepaguá e das piscinas olímpicas do Pan-Americano de 2007, no Rio.

A lista traz ainda codinomes de possíveis beneficiários, sem ligá-los a obras. Investigadores não disseram a quem se referem os codinomes.

A mais recente fase da Lava Jato, deflagrada nesta segunda-feira (26), prendeu temporariamente o ex-ministro Antônio Palocci (PT), o ex-secretário da Casa Civil Juscelino Antônio Dourado, e Branislav Kontic, que atuou como assessor do ex-ministro. Além disso, a Justiça determinou bloqueio de até R$ 128 milhões de cada um. O foco da operação é a relação entre Palocci e o Grupo Odebrecht.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), há evidências de que Palocci e Branislav receberam propina para atuar em favor da empreiteira, entre 2006 e o final de 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal.

"Foi possível, também, demonstrar que Antônio Palocci Filho foi o responsável por coordenar os pagamentos ilícitos em conluio com Marcelo Odebrecht, fatos que podem consubstanciar a prática, em tese, de crimes de corrupção, lavagem de capitais e formação de quadrilha", diz trecho do relatório da PF.

Procurada pelo G1, a Odebrecht afirmou que não vai se manifestar sobre a operação. O advogado de Palocci, José Roberto Batochio, disse que a Lava Jato "parece um espetáculo". “O show tem que continuar. O circo tem que continuar”, afirmou ele. "(...) Qual a necessidade de se prender uma pessoa que tem domicílio certo, que é médico, que foi duas vezes ministro, que pode dar todas as informações quando for intimado. É por causa do espetáculo?", questionou Batochio.

Veja a lista de obras