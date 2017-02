PGR pedirá à Suíça informações das conta bloqueada de filhos de Lobão

As suspeitas são da época em que ele era ministro de Minas e Energia. Lobão foi ministro da pasta nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Atualmente, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Lobão sempre negou ter cometido irregularidades.

Um dos filhos dele, Márcio Lobão, foi alvo de buscas em operação autorizada pelo SupremoTribunal Federal na semana passada no inquérito sobre fraudes nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no qual o pai é alvo juntamente com a cúpula do PMDB.