Poeta, escritor e teatrólogo, Ferreira Gullar morre aos 86 anos no Rio

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O escritor Ferreira Gullar posa para fotógrafo durante entrevista na sua residência em Copacabana

O poeta, escritor e teatrólogo Ferreira Gullar morreu neste domingo (4) no Rio, aos 86 anos. Nascido José de Ribamar Ferreira em São Luís (MA), em 10 de setembro de 1930, Ferreira Gullar foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, ocupando a cadeira nº 37.

Cresceu em sua cidade natal e decidiu se tornar poeta na adolescência. Com 18 anos, passou a frequentar os bares da Praça João Lisboa e o Grêmio Lítero-Recreativo da cidade. Aos 19 anos, descobriu a poesia moderna depois de ler Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira.

O perfil de Gullar no site da ABL informa que, inicialmente, o escritor "ficou escandalizado com esse tiop de poesia", mas mais tarde aderiu ao estilo, tornando-se "um poeta experimental radical". Certa vez, ao comentar o período, afirmou: "Eu queria que a própria linguagem fosse inventada a cada poema".

Nessa época, trabalhou no volume de poesia "A luta corporal" (1954), que o lançou no cenário nacional. Essa obra que resultou de "uma implosão da linguagem poética" é associada ao surgimento da poesia concreta. Gullar, porém, romperia com o grupo mais tarde, passando a fazer parte do movimento neoconcreto, ao lado de artistas plásticos e poetas do Rio.

Foi Gullar quem escreveu o manifesto que marcou o marcou a aparição, em 1959, do movimento neoconcreto, do qual também foram expoentes artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica. No mesmo ano, saiu o ensaio "Teoria do não-objeto", outro texto fundamental do movimento.

Dentre as obras neoconcretas de Gullar, destacaram-se o "livro-poema", o "poema espacial" e "poema enterrado". Derradeiro trabalho neoconcreto do poeta, este último consistia de uma sala que ficava no subsolo do espaço de exposição. A ela, chegava-se por uma escada. Quem "entrava" no poema encontrava lá embaixo um cubo vermelho. Dentro dele, um cubo verde. E dentro deste, um outro cubo, branco, onde se lia em uma das faces a palavra "rejuvenesça".

Depois do "poema enterrado", Gullar se afastou do movimento e se envolveu com política, tema de seus trabalhos seguintes. Ingressou no partido comunista e passou a militar contra a ditadura militar. Chegou a ser preso e a viver na clandestinidade. Fugiu do país, passando por Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires.

Durante o exílio na capital argentina, escreveu sua obra-prima: "Poema sujo" (1976). Trata-se de um poema com quase 100 páginas que teve ótima recepção. Foi traduzido para diversas línguas.

Gullar só voltou ao Brasil em 1977, onde foi novamente preso e também torturado. Conseguiu ser solto depois de pressão internacional e trabalhou na imprensa do Rio e como roteirista de TV.

No país, lançou "Na vertigem do dia" (1980) e a coletânea "Toda poesia". Também artista plástico e crítico, escreveu "Etapas da arte contemporânea" (1985) e "Argumentação contra a morte da arte" (1993).

Veja, abaixo, os livros publicados por Ferreira Gullar:

Poesia

"Um pouco acima do chão" (1949)

"A luta corporal" (1954)

"Poemas" (1958)

"João Boa-Morte, cabra marcado para morrer" [cordel] (1962)

"Quem matou Aparecida?" [cordel] (1962)

"A luta corporal e novos poemas" (1966)

"Por você, por mim" (1968)

"Dentro da noite veloz" (1975)

"Poema sujo" (1976)

"Na vertigem do dia" (1980)

"Crime na flora ou ordem e progresso" (1986)

"Barulhos" (1987)

"Formigueiro" (1991)

"Muitas vozes" (1999)

Crônica

"A estranha vida banal" (1989)

Infantil e juvenil

"Um gato chamado gatinho" (2000)

"O menino e o arco-íris" (2001)

"O rei que mora no mar" (2001)

"O touro encantado" (2003)

"Dr. Urubu e outras fábulas" (2005)

Conto

"Gamação" (1996)

"Cidades inventadas" (1997)

Memória

"Rabo de foguete" (1998)

Biografia

"Nise da Silveira" (1996)

Ensaio

"Teoria do não-objeto" (1959)

"Cultura posta em questão" (1965)

"Vanguarda e subdesenvolvimento" (1969)

"Augusto dos Anjos ou morte e vida nordestina" (1976)

"Uma Luz no Chão" (1978)

"Sobre Arte" (1982)

"Etapas da Arte Contemporânea: do Cubismo à Arte Neoconcreta" (1985)

"Indagações de Hoje" (1989)

"Argumentação Contra a Morte da Arte" (1993)

"Relâmpagos" (2003)

"Sobre Arte, sobre Poesia" (2006)

Teatro

"Se Correr o Bicho Pega, se Ficar o Bicho Come" (1966), com Oduvaldo Vianna Filho

"A saída? Onde fica a Saída?" (1967), com Antônio Carlos Fontoura e Armando Costa

"Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória" (1968), com Dias Gomes

"Um rubi no umbigo" (1978)

"O Homem como Invensão de si Mesmo" (2012)