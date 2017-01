Presos do CDPM fazem rebelião, a terceira no AM em menos de 24h

Do G1 AM

Isis Capistrano/G1 AM Policiais cercam área do CDPM, onde presos fazem rebelião em Manaus hoje

Presos do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em Manaus, realizaram motim na tarde desta segunda-feira (2). Ainda não há informações sobre fugas ou feridos. Essa é a terceira rebelião em uma unidade prisional de Manaus em menos de 24 horas. Segundo o governo do Amazonas, a situação está controlada.

Em nota, o governo informou que detentos alojados em um dos pavilhões tentaram fugir e foram impedidos pelo reforço da Polícia Militar que estava atuando na unidade. Ao G1, pessoas disseram ter ouvido barulho de tiros. O CDPM tem superlotação de 176%. Com capacidade para 568 presos, o local abriga, atualmente, 1.568 internos segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

No Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), ainda segundo a nota do governo, os internos se movimentaram em um "batidão de grade", que foi contornado logo em seguida pela direção da unidade. A situação é considerada estável nas duas unidades.

Rebeliões

A rebelião no CDPM ocorre poucas horas após o fim do motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que durou mais de 17 horas e resultou em pelo menos 60 mortes – segundo o secretário estadual de Segurança, Sérgio Fontes, o "maior massacre do sistem prisional do Amazonas".

Tanto o Compaj quanto o CDPM estão localizados na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR). No domingo (1º), a Seap registrou rebelião e fuga de 87 presos no Ipat. De acordo com o governo, a ocorrência tem relação com a rebelião no Compaj.

Na rebelião ocorrida no Compaj, foram mortos presos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e condenados por estupro. Segundo o secretário, facção rival Família do Norte (FDN) comandou a rebelião, que "não havia sido planejada previamente". "Esse foi mais um capítulo da guerra silenciosa e impiedosa do narcotráfico", afirmou.

Ministro da Justiça

Devido às rebeliões no estado, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, viajou para Manaus. Segundo informações da pasta, o objetivo da visita é "avaliar a situação do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, após rebelião ocorrida na noite de domingo".

Moraes também vai se reunir nesta noite com o diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Marco Antonio Severo, e o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. Segundo o ministério, Alexandre de Moraes ofereceu ao governador eventuais transferências para presídios federais e envio da Força Nacional ao estado.