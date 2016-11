Proclamação da República no Brasil completa 127 anos; confira história

Há 127 anos, o Brasil se tornava uma República Federativa. O novo sistema de governo foi instaurado no dia 15 de novembro de 1889 pelo marechal Deodoro da Fonseca. Na manhã daquele dia, Deodoro da Fonseca liderou as tropas - formadas principalmente por jovens militares do Exército - que ocuparam o quartel-general, no Campo de Santana, no centro da cidade do Rio Janeiro, então capital do Império.

Chegava ao fim a Monarquia vigente no país desde 1822. O imperador Dom Pedro II soube dos acontecimentos no Palácio Imperial de Petrópolis, e voltou às pressas para corte. Mas não conseguiu impedir o golpe militar. O marechal Deodoro da Fonseca já tinha sido nomeado chefe provisório da República.

Dois dias depois a família imperial deixava o Brasil rumo ao exílio em Portugal. Mas o que teria provocado a queda do Império?

O movimento republicano atraiu jovens e lideranças militares - que insatisfeitos com a Monarquia - externavam publicamente suas opiniões sobre a política interna do país.

Eles não apenas queriam participar do cenário político como também ter melhores condições de salários e prestígio social.

Aos poucos os militares foram se aproximando dos grupos civis que defendiam menos autoritarismo, mais liberdade econômica e mais democracia.

Paralelamente, os grandes fazendeiros produtores de café - extremamente dependentes de mão-de obra escrava - estavam descontentes com a abolição da escravidão, aprovada pela Lei Áurea.

E rapidamente esses líderes do setor cafeeiro também aderiram aos ideiais republicanos.

A conspiração estava formada desembocando no golpe militar que derrubaria a Monarquia.

Em 25 de fevereiro de 1891, o marechal Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e tornou-se presidente e o marechal Floriano Peixoto vice-presidente da República do Brasil.

O país passava a ter então um sistema de governo voltado para o interesse comum de toda a população, em oposição aos interesses particulares de um monarca.