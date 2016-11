Projeto de lei prevê salário vitalício de R$ 15 mil para vereadores do Rio

A Câmara de Vereadores do Rio deve votar nesta terça-feira (1°) um projeto que vai contra as tentativas de economizar dinheiro público, principalmente nessa época de crise. O projeto prevê que alguns vereadores continuem recebendo salário, mesmo após o fim do mandato. O valor do salário seria igual ao que recebe um secretário da prefeitura, ou seja, R$ 15 mil líquidos por mês, como mostrou o Bom Dia Rio.

O projeto é de autoria do vereador João Cabral (PMDB) e já tem assinatura de outros 35 parlamentares. Ele prevê que o vereador que já é funcionário público municipal e tenha três mandatos seguidos ou quatro intercalados receba salário pelo resto da vida.

O texto deveria ter sido votado na última quinta-feira (27), pois entrou em uma espécie de regime de urgência, mas não houve quórum suficiente. Então, o projeto deve ser analisado pelos vereadores nesta terça.

Na justificativa, o vereador João Cabral disse que é “uma questão de justiça, de igualdade”. Ele não foi reeleito nas últimas eleições para um próximo mandato. João Cabral foi procurado pela produção do Bom Dia Rio para comentar o projeto, mas não foi encontrado.

Constam como autores também João Cabral, Alexandre Isquierdo, Átila A. Nunes, Carlo Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr.Carlos Eduardo, Dr.Eduardo Moura, Dr.Jairinho, Dr.João Ricardo, Dr.Jorge Manaia, Edson Zanata, Eduardão, Eliseu Kessler, Jimmy Pereira, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Laura Carneiro, Leila do Flamengo, Leonel Brizola, Marcelino D'almeida, Marcelo Arar, Marcio Garcia, Paulo Messina, Prof.Uoston, Prof. Célio Lupparelli, Professor Rogério Rocal, Rafael Aloisio Freitas, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Thiago K. Ribeiro, Veronica Costa, Willian coelho, Zico.