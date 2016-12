Rainha Elizabeth não irá à igreja no Natal por causa de uma gripe forte

Yui Mok/AFP Rainha Elizabeth posa para foto comemorativa do Natal. Ela gravou mensagem exibida na TV hoje

A rainha britânica Elizabeth, de 90 anos, não irá à igreja neste Natal, segundo informação do Palácio de Buckingham, citada pela BBC. Ela está com uma forte gripe, que a afastará pela primeira vez da ocasião após 30 anos. Outros membros da família real são esperados na tradicional cerimônia em Sandringham, na Inglaterra.

Na semana passada, a rainha e seu marido, príncipe Philip, de 95 anos, iniciaram a viagem de Natal com um dia de atraso, também por causa da doença. Eles partiram para a Inglaterra no dia 22 de dezembro - e não no 21, como era planejado.

Presença em eventos públicos

Na terça (20) da semana passada, a rainha e o príncipe, que estão casados há 69 anos, estavam bem o suficiente para receber membros da família real para um almoço no Palácio de Buckingham, em Londres, ao qual compareceram o herdeiro do trono, Charles, seu filho, o príncipe William, e seu neto, príncipe George, terceiro na linha sucessória.

Após seis décadas no trono, a monarca reduziu suas turnês internacionais, mas ainda realiza atividades oficiais com frequência no Reino Unido, embora tenha dito na terça-feira que irá diminuir o número de patronatos. Embora o pai de Elizabeth, George 6º, tenha morrido relativamente jovem aos 56 anos, sua mãe, que era conhecida como rainha mãe Elizabeth, viveu até os 101 anos e ainda aparecia em público até sua morte, em 2002.

Apesar da idade, a boa saúde da rainha e do príncipe Philip tem lhes permitido continuar presentes na arena pública. O jornal The Times noticiou na última quarta (21) que Philip participou de mais eventos públicos no ano passado do que seus netos, William e Harry, e Kate, esposa de William, juntos.