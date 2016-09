Raio-X do setor de propinas da Odebrecht deve atingir meio político

Investigadores avaliam que o inquérito aberto para apurar obras citadas no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht tem potencial para atrair para o turbilhão da Lava Jato outros políticos com e sem foro privilegiado. A expectativa se deve especialmente à envergadura da influência que a maior empreiteira do país mantinha no meio político.

De acordo com as investigações, esse departamento da construtora tinha a finalidade primordial de pagar propinas a agentes públicos.

A expectativa da força-tarefa da Lava Jato é de que o avanço das investigações revele eventuais pagamentos de “benefícios” para políticos que estão exercendo mandato e até para outros que já abandonaram a vida pública.

“Não dá para ter a ideia da amplitude dos beneficiários, mas, certamente, será gigantesca”, afirmou ao Blog um dos investigadores que apuram o escândalo de corrupção que agia na Petrobras.

Entre as obras construídas pela Odebrecht que estão sob suspeita de corrupção estão a Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que liga a Zona Sul à Zona Oeste, a Linha 4 do metrô de São Paulo, construções de presídios, penitenciárias e casas de custódia fluminenses, além das obras do Porto de Laguna (SC), do aeroporto Santos Dumont e do autódromo de Jacarepaguá.

Segundo a Polícia Federal, foram identificados diversos beneficiários de recursos ilícitos repassados pelo departamento de propinas da Odebrecht. O inquérito vai investigar a prática de crimes como corrupção ativa e passiva, quadrilha, lavagem de capitais e de fraude a licitações.

Aberto no Paraná, o inquérito conduzido pela Polícia Federal seguirá o mesmo modus operandi de outras investigações da Lava Jato. Caso sejam identificados pessoas com prerrogativa de foro, as provas serão enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou para outro tribunal competente. O STJ é o foro responsável por apurações envolvendo governadores, por exemplo.

O inquérito do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht está relacionado à 35ª fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antonio Palocci, que atuou nos governos de Dilma Rousseff e Lula.