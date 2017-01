Reforma tributária não tem chance sem compensar estados, diz Maia

Fabio Rodrigues Pozzebom Maia diz que proposta sofrerá obstrução caso governo não crie fundo para compensar estados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (2) que a proposta de reforma tributária que o presidente Michel Temer pretende enviar neste ano ao Congresso Nacional “não tem muita chance de avançar” no parlamento se o governo não prever um dispositivo para compensar os estados afetados pelas mudanças.

Em um pronunciamento na semana passada no Palácio do Planalto, Temer disse que irá se empenhar, em 2017, para alterar as regras tributárias brasileiras, consideradas das mais complicadas do mundo. De acordo com o peemedebista, o objetivo da reforma será simplificar o sistema tributário do país.

“Enquanto o governo federal não tiver condições financeiras de garantir um fundo com bilhões e bilhões de reais que vão garantir aos estados que vão perder receita no curto prazo que serão automaticamente compensados, do meu ponto de vista, a reforma tributária não tem muita chance de avançar”, analisou Maia nesta segunda-feira em entrevista coletiva na Câmara.

Na ocasião em que disse que irá propor, além das reformas da Previdência e das leis trabalhistas, uma alteração na legislação de tributos, o presidente da República afirmou que o cipoal tributário brasileiro "angustia" os estados, os municípios e o contribuinte.