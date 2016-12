Renan acusa presidente da Ajufe de pressionar senadores e se desculpa

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), acusou o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, durante a sessão desta terça-feira (13), de "pressionar" senadores enquanto o plenário analisava um projeto que busca coibir os "supersalários" no funcionalismo público.

Renan ainda foi irônico e pediu a Veloso, presente ao plenário, que fizesse essa "pressão" de forma "discreta". Minutos depois, o presidente do Senado pediu desculpas ao dirigente da Ajufe.

A fala de Renan sobre a suposta pressão de Roberto Veloso foi feita durante a análise de um projeto que trata do pagamento de salários acima do teto constitucional (R$ 33,7 mil) a servidores públicos.

Segundo Renan, Veloso estava presente ao plenário pressionando senadores para que eles se posicionassem contra o projeto. "Eu queria pedir ao presidente da Ajufe que seja discreto na pressão que faz sobre os senadores", disse Renan na ocasião.

"Eu acho isso um exemplo muito ruim. No momento em que o Senado se debruça sobre esta matéria, muito importante, vem a pressão sobre os senadores para apresentar propostas que pretendem preservar os penduricalhos. Por isso, eu fiz o apelo ao senhor Veloso, para que ele fizesse isso [pressão] discretamente, senão isso deturparia o processo como um todo", completou o peemedebista.

O G1 procurou a assessoria da Ajufe, e aguardava resposta até a última atualização desta reportagem.