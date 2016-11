Renan diz que Senado votará parecer de Maranhão sobre a repatriação

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou na noite desta terça-feira (22) que a Casa votará o relatório do senador José Maranhão (PMDB-PB) sobre o projeto que reabre, em 2017, o programa de regularização de recursos de brasileiros mantidos ilegalmente no exterior, a chamada repatriação.

Embora Maranhão seja o relator formal do projeto, havia, porém, um acordo para que Romero Jucá (PMDB-RR) apresentasse um outro parecer sobre a proposta para que esse, sim, fosse votado.

O parlamentar de Roraima fez, inclusive, várias reuniões para tratar do tema com os ministérios da Fazenda, do Planejamento, além de ter se encontrado com representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e com governadores.

Na semana passada, Jucá chegou a divulgar nota à imprensa dizendo que concluiria o parecer na sexta (18), o que não aconteceu, e deu entrevistas como relator do projeto. Nesta terça, mais cedo, o peemedebista chegou, ainda, a utilizar o perfil dele no Twitter para dizer que terminaria o parecer nesta terça, o que também não ocorreu.

Questionado, então, nesta terça, sobre se colocaria para votação o relatório de Romero Jucá, Renan respondeu:

"Vai ser o [relatório] do Maranhão. O Romero não apresentou [o parecer]. Eu mandei publicar o [relatório] do senador Maranhão". Em seguida, acrescentou: "O Romero, se for o caso, [que] apresente emendas".

Com a decisão de Renan, o projeto já pode ser votado a partir desta quarta (23). No último dia 31, terminou o prazo de adesão ao programa da repatriação. Segundo balanço divulgado pela Receita, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões, referentes a multas e impostos recolhidos. O contribuinte que aderiu ao programa teve de pagar 15% do valor em imposto de renda e mais 15%, como multa.

O relatório de José Maranhão

Conheça abaixo as propostas previstas no relatório do senador José Maranhão:

>> O contribuinte terá de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2017 para aderir ao programa;

>> As alíquotas cobradas dos contribuintes subirão, tanto no Imposto de Renda quanto na multa, de 15% para 17,5%;

>> O montante arrecadado pela União com as multas será dividido da seguinte maneira: 51% para a União, e 49% para estados e municípios;

>> Políticos e parentes deles ficam proibidos de participar do programa.

Emendas

O parecer de José Maranhão ainda poderá ser alterado durante análise do projeto pelo plenário. Para isso, os senadores deverão apresentar emendas (sugestões de modificações ao texto).

É possível, ainda, que Romero Jucá apresente algumas sugestões, uma vez que ele já defendeu que o início da nova fase do programa acontecesse em 1º de janeiro e o término em 15 de março, para adequar a repatriação ao cronograma orçamentário do Executivo.