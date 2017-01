Riotur estima 1,1 milhão de turistas no carnaval carioca deste ano

A cidade do Rio de Janeiro deve receber 1,1 milhão de turistas para o período do carnaval, de 24 a 28 de fevereiro. A estimativa é da Empresa de Turismo do Município (Riotur), que prevê renda em torno de R$ 3 bilhões, proveniente do movimento de visitantes . O orçamento da prefeitura do Rio para o carnaval é de aproximadamente R$ 55 milhões. Valor definido pela administração do ex-prefeito Eduardo Paes.

Para Marcelo Alves, presidente da Riotur, não faltará nada na estrutura para as apresentações de escolas de samba, blocos de rua, bandas e eventos populares nos bairros. Dez dias após tomar posse, o presidente prometeu o melhor carnaval que já ocorreu na cidade, especialmente porque é uma fonte de recursos para melhorar a economia do município.

“O carnaval é o nosso principal produto para alavancar o turismo na nossa cidade”, disse ele durante coletiva de imprensa ontem (13) para dar as primeiras informações sobre o esquema para 2017.

Marcelo Alves informou que este ano serão 469 blocos nas ruas do Rio, em 577 desfiles, com público estimado em 5 milhões de pessoas.

Ele admite, contudo, que o total de blocos pode ser alterado, porque ainda está em andamento o processo de cumprimento de exigências para a liberação deles para os desfiles. A intenção, segundo ele, é garantir segurança, limpeza e descontração dos foliões, mas não será aceito qualquer tipo de desordem, especialmente, quem urina nas ruas. “Vai ser muito rigoroso. Mais do que tolerância zero menos dois”, ressaltou.