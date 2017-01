"Saltimbancos Trapalhões" tem volta de Didi e Dedé: Modernizamos tudo

Foi logo depois de assistir o musical "Os saltimbancos trapalhões", de Charles Möeller e Cláudio Botelho, que o diretor João Daniel Tikhomiroff teve uma ideia: por que não trazer aquela história circense, apresentada nas telas pelos trapalhões em 1981, de volta ao cinema? Ele correu até os bastidores do teatro e fez a proposta a Renato Aragão, que ficou surpreso, mas não demorou a aceitar. Dessa forma, 36 anos depois da versão original dirigida por JB Tanko - adaptação da peça com trilha de Chico Buarque -, os saltimbancos estão de volta.

"Os saltimbancos trapalhões - Rumo a Hollywood" estreia nesta quinta-feira (19). "É bom deixar claro que esta não é uma refilmagem, uma repetição do original - nós fizemos um novo filme. As músicas são as mesmas, é claro, mas a trama é outra, mais atualizada. Nós modernizamos tudo e o resultado ficou bem interessante", diz Renato Aragão ao G1, em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Reprodução Os saltimbancos trapalhões - Rumo a Hollywood mantém as canções de Chico Buarque. Renato Aragão fala ao G1 sobre filme que estreia nesta quinta (19)

Em comum com o original, está o fato de os protagonistas trabalharem em um circo prestes a encerrar as atividades por motivos financeiros. Eles precisam criar uma forma de atrair o público de volta ao espetáculo. Mas, a partir daí, a trama toma outros rumos.

"A história é a revolução dos bichos, novamente, só que dos bichos que não estão no circo. Eles se comunicam com o Didi por meio de sonhos e dizem a ele que, para salvar o picadeiro, a trupe tem que cantar e dançar caracterizada como animais. Fizemos as alterações necessárias para entregar um filme novo, mas mantendo a essência e os sentimentos do saltimbancos original", explicou Tikhomiroff.

Desde na "Na onda do iê-iê-iê", de 1965 - marco inicial da carreira de Renato Aragão no cinema -, os filmes dos Trapalhões já divertiu mais de 120 milhões de pessoas, marca que nem de longe consegue ser igualada por outros artistas nacionais. Mesmo com bilheterias invejáveis, as criações do grupo nem sempre foram bem recebidas pela crítica.