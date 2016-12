Sérgio Cabral, a mulher dele e mais cinco são denunciados na Lava Jato

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) e mais seis pessoas foram denunciados nesta sexta-feira (16) em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Na lista está a mulher de Cabral, Adriana Ancelmo, executivos da Andrade Gutierrez e pessoas ligadas ao ex-governador.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o grupo teve envolvimento no pagamento de vantagens indevidas a partir do contrato da Petrobras com o Consórcio Terraplanagem Comperj, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão.

A força-tarefa da Lava Jato pede o ressarcimento, em prol da Petrobras, de R$ 2,7 milhões. A partir de agora, cabe ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, decidir se aceita ou não a denúncia. Se isso ocorrer, todos passam a ser réus.

Lista de denunciados

Sérgio Cabral - ex-governador do Rio de Janeiro: corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Adriana Ancelmo - mulher de Cabral: corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Wilson Carlos - secretário do governo do Rio de Janeiro durante a gestão de Cabral: corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Mônica Carvalho - esposa de Wilson Carlos lavagem de dinheiro

Carlos Emanuel Miranda - sócio do ex-governador Sérgio Cabral: corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Rogério Nora - ex-executivos da Andrade Gutierrez: corrupção ativa

Clóvis Primo - ex-executivos da Andrade Gutierrez: corrupção ativa

Mônica Carvalho, Rogério Nora e Clóvis Primo são os únicos denunciados que estão em liberdade.

"Os denunciados Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Wilson Carlos e Carlos Miranda receberam a vantagem indevida, a qual foi paga em 3 (três) parcelas, a primeira, no dia 18 de outubro de 2008 e, as demais, possivelmente, nos dias 03 de março de 2009 (SP), 10 de março de 2009 (SP), 12 de janeiro de 2009 (RJ) e 14 de janeiro de 2009 (RJ). Em consequência da promessa e da vantagem indevida oferecida, e, posteriormente, paga, Paulo Roberto Costa, em relação a licitações e contratos celebrados pela Andrade Guiterrez com a Petrobras", diz trecho da denúncia.

Segundo os procuradores do MPF, Sérgio Cabral e Wilson Carlos praticaram atos de ofício com infração aos deveres funcionais, no interesse da Andrade Gutierrez.

Da mesma foram, afirmaram os procuradores, eles se omitiram na prática de atos de ofício que viessem contra os interesses da empreiteira.

Transferência de Cabral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) foi preso em 17 de novembro. Em 10 de deembro ele foi transferido para Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Cabral foi transferido por ordem do juiz Marcelo Bretas após o Ministério Publico do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciar que o ex-governador estava recebendo visitas de amigos e familiares irregulares.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "todas as visitas de familiares do ex-governador Sérgio Cabral foram previamente cadastradas e tiveram as carteirinhas de visitantes expedidas conforme normas desta secretaria". A defesa de Cabral também alegou que o cliente corria perigo preso em no complexo penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.