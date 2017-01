STF quer a escolha rápida de relator da Lava Jato para evitar saia-justa

De forma reservada, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a espera do nome que será indicado pelo presidente Michel Temer para preencher a vaga de relator da Operação Lava Jato poderia criar uma saia-justa para o futuro magistrado.

Isso porque poderia levantar a suspeição sobre a atuação do futuro ministro no caso. Como normalmente há consultas políticas antes da indicação, isso poderia causar desconforto ao nome escolhido pelo presidente Michel Temer.

“Nesse caso, é melhor que haja uma redistribuição do novo relator antes da indicação. Isso ajudaria a preservar o futuro ministro”, disse ao Blog um integrante do STF, lembrando que muitos políticos com mandatos são investigados pela Lava Jato, inclusive no Senado.

A indicação de um ministro do STF precisa ser aprovada pelo plenário do Senado.