TCU decide investigar Fies e convoca ex-ministros para dar explicações

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira (23) abrir uma investigação para apurar indícios de fraude nos financiamentos estudantis concedidos pelo governo federal por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, a corte convocou cinco ex-ministros do governo Dilma Rousseff para dar explicações sobre essas suspeitas.

Entre as irregularidades identificadas pelos técnicos do tribunal estão casos de estudantes que conseguiram acesso ao Fies mesmo tendo condições de pagar o curso universitário, e se aproveitaram para lucrar com os juros subsidiados cobrados pelo governo.

De acordo com o TCU, esses estudantes que tinham condições de pagar a faculdade pediam financiamento do Fies. O dinheiro que dispunham, ao invés de ser usado para pagar os estudos, eram aplicados em investimentos que rendiam juros a esses estudantes.

“De fato, a baixa taxa de juros do Fies, aplicável indistintamente a todos os beneficiários, mostrou-se ser mola propulsora para atração de estudantes que anteviram a possibilidade de ganhos decorrentes de aplicação financeira, a partir da diferença entre as taxas de juros aplicáveis ao programa e aquelas praticadas no mercado”, afirmou o documento.