Temer assiste ao discurso de Dilma acompanhado de Padilha no Jaburu

O presidente interino Michel Temer assistiu nesta segunda-feira (29), no Palácio do Jaburu – residência oficial da Vice-Presidência da República –, ao discurso da presidente afastada Dilma Rousseff no julgamento final do processo de impeachment no Senado. No momento em que a colega de chapa começou a fazer sua manifestação inicial aos senadores, Temer estava acompanhado do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, seu braço direito no governo interino.

Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, chegou ao Jaburu durante o discurso e o acompanhou junto com Temer e Padilha. Ao final da manifestação da petista, o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, também se juntou aos peemedebistas na residência oficial.

Oliveira deixou o Jaburu pouco antes do meio-dia. Após ele deixar a residência, Temer recebeu a visita do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

Ao longo dos 46 minutos de discurso inicial no plenário do Senado (leia e veja a íntegra), Dilma afirmou que é alvo de um "golpe de estado" e chamou o governo interino de Temer de "usurpador".

“Um golpe que, se consumado, resultará na eleição de um governo indireto e usurpador. A eleição indireta de um governo que na sua interinidade não tem mulheres nos ministérios quando o povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o pais. Um governo que dispensa negros na sua composição minsiterial e revelou profundo desprezo pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014”, declarou a petista aos senadores.

A agenda oficial de Temer não previa compromissos na manhã desta segunda-feira. Às 14h, no entanto, ele receberá, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, os medalhistas brasileiros na Olimpíada do Rio.

Às 16h, o presidente em exercício iria comandar uma solenidade na qual seria ratificado o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. No entanto, o evento foi cancelado na manhã desta segunda e adiado para 12 de setembro. A assessoria do Planalto não informou o motivo do adiamento.