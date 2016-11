Temer defende MP do ensino médio e cobra respeito a instituições

O presidente Michel Temer defendeu nesta terça-feira (8) a medida provisória da reforma do Ensino Médio e disse que é preciso haver no país "respeito às instituições". Temer não citou diretamente as escolas ocupadas por estudantes que protestam contra a MP e contra a proposta do teto nos gastos públicos, mas afirmou que as pessoas debatem temas ser ler os textos.

"Precisamos aprender no país a respeitar as instituições. O que menos se faz hoje é respeitar as instituições, e isso cria problemas. O direito existe para regular as relações sociais. Hoje. ao invés do argumento intelectual, verbal, usa-se o argumento físico. A pessoa vai e ocupa não sei o quê, põe o pneu velho, é o argumento físico", disse.

Temer deu a declaração na abertura do seminário Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, promovido pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e pelo jornal "Valor Econômico". Além do presidente da República, também participaram do evento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco.

Segundo Temer, a Medida Provisória do Ensino Médio é falada "há séculos" e as mudanças propostas melhorarão o ensino. "É interessante que estamos fazendo uma remodelagem para que não deixe mais que a pessoa, na segunda série, não saiba multiplicar, ou não saiba falar o português, que fala um idioma que a pessoa não sabe nem de onde vem. O que a MP fez foi agilizar o debate", ressaltou.

Entretanto, para o presidente, não há uma exigência por parte do governo de a proposta ser aprovada por meio de uma medida provisória, pois está preocupado apenas com "a renovação do ensino médio".

"Se quiser o final da MP e pegar um projeto de lei que está lá, que assim seja. Queremos a renovação do ensino médio. Se for necessário aprovar um projeto de lei, votaremos, não há nenhum problema nisso."