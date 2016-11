Temer diz ser a favor de fazer novo programa de repatriação em 2017

Fernanda Calgaro Do G1, em Brasília

O presidente da República, Michel Temer, disse nesta terça-feira (1º) ser a favor de fazer, em 2017, um novo programa de repatriação de recursos de brasileiros no exterior não declarados à Receita Federal.

"Sou a favor", disse Temer ao ser questionado por jornalistas ao final de um jantar no Itamaraty em homenagem ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Indagado se ele se referia a 2017, respondeu apenas com um sinal de positivo.Mais cedo, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), disse em que apresentará um projeto de lei para que a repatriação seja retomada em 2017. Renan disse que comunicou sua decisão a Temer.

O prazo para os contribuintes legalizarem ativos terminou à meia-noite de segunda-feira (31). Segundo balanço divulgado pela Receita, o governo arrecadou R$ 50,9 bilhões com a repatriação, referentes à regularização de R$ 169,9 bilhões. Pelas regras, ao aderir ao programa, o contribuinte paga uma alíquota de 15% de Imposto de Renda, mais 15% de multa.