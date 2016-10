Temer embarca para a Argentina e se reúne com Macri em Buenos Aires

O presidente da República, Michel Temer, embarcou por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (3) para Buenos Aires, capital da Argentina, onde se reunirá com o presidente argentino, Mauricio Macri. Depois, o presidente do Brasil viajará para Assunção, no Paraguai, onde se reunirá com o presidente Horacio Cartes.

Em Buenos Aires, Temer será recebido com um almoço por Macri na Quinta Presidencial de Olivos, residência oficial do presidente argentino.

Entre os temas a serem discutidos na viagem oficial estão a situação fronteiriça dos países, a política interna do Mercosul e acordos internacionais do bloco.

O peemedebista priorizou a Argentina como seu primeiro roteiro internacional na América do Sul. O vizinho é o principal parceiro econômico do Brasil na região e o terceiro maior no mundo.

Sucessor de Cristina Kirchner – antiga aliada dos governos petistas –, Mauricio Macri não se posicionou contra o impeachment de Dilma Rousseff, ao contrário de outros líderes sulamericanos, como Nicolás Maduro, da Venezuela, Evo Morales (Bolívia), e Rafael Correa (Equador).

Ministros do governo Temer e parlamentares que integram a base de apoio do governo no Congresso Nacional acompanharão o presidente na visita relâmpago à Argentina. A previsão é de que o peemedebista deixe Buenos Aires no final da tarde rumo ao Paraguai, país que o apoiou desde que ele assumiu o Palácio do Planalto interinamente.

Temer tem um encontro de trabalho marcado com o presidente Horacio Cartes por volta das 18h10 na residência oficial do colega paraguaio, Mburuvicha Róga, onde será oferecido um jantar. Após a recepção, por volta das 21h30, ele retorna a Brasília. Temer não tem mais compromissos agendados na capital federal.

Em razão da viagem de Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assume como presidente da República em exercício e deve despachar do Palácio do Planalto.

Entrevista a jornais argentinos

Em entrevista aos jornais argentinos "Clarín" e "La Nación", publicadas neste domingo (2), Temer afirmou que se dá por satisfeito se colocar o Brasil "de volta aos trilhos" mesmo com somente 5% de popularidade ao final do governo.

Ele declarou que a economia brasileira deve se recuperar até o ano que vem, mas apenas se as medidas propostas pelo governo forem aprovadas no Congresso Nacional, como a PEC do Teto dos Gastos Públicos, a Reforma trabalhista e da Previdência Social.

Temer também defendeu a legalidade do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e rebateu a tese de que ele, como vice, não foi eleito. "É falso porque no sistema presidencial se vota tanto no presidente como no vice", disse.

Questionado sobre corrupção e declarações polêmicas, como a do ministro da Defesa, Alexandre de Moraes, ao sugerir que haveria uma nova fase da Operação Lava Jato, Temer disse que "não haverá jamais nenhuma interferência do meu governo nas investigações".