Temer fará primeira visita à Argentina depois de viagens a China e EUA

Ao completar nesta sexta-feira (30) um mês no comando da Presidência, Michel Temer está com viagem marcada para sua primeira visita à Argentina desde que virou presidente da República com o impeachment de Dilma Rousseff.

O peemedebista, que já viajou à China e aos Estados Unidos no curto período no qual deixou de ser interino para virar presidente efetivo, embarcará na manhã de segunda-feira (3) para o vizinho sul-americano, principal parceiro econômico do Brasil na região e o terceiro maior no mundo.

Na esteira da viagem a Buenos Aires, o presidente emendará uma visita ao Paraguai, país que o apoiou desde que ele assumiu o Palácio do Planalto interinamente.

Ministros do governo Temer e parlamentares que integram a base de apoio do peemedebista no Congresso Nacional acompanharão o presidente na Argentina. No entanto, segundo o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, estará ao lado do chefe do Executivo nas duas paradas do pequeno périplo pela América do Sul.

Na capital argentina, Temer terá seu primeiro encontro oficial com o presidente Maurício Macri. Sucessor de Cristina Kirchner – antiga aliada dos governos petistas –, Macri não se posicionou contra o impeachment de Dilma, ao contrário de outros líderes sul-americanos, como Nicolás Maduro, da Venezuela, Evo Morales, da Bolívia, e Rafael Correa, do Equador.

Parceria Brasil-Argentina

Entre os temas que deverão ser abordados por Temer e Macri, informou o governo brasileiro, estão a atual situação interna do Mercosul, acordos internacionais do bloco sul-americano, o contexto político na Venezuela e a Ata Para Integração Brasileiro-Argentina, acordo assinado em 1986, que trata da integração e cooperação econômica entre os dois países.

Na balança comercial brasileira, a Argentina está atrás somente de Estados Unidos e China. De acordo com dados do Itamaraty, o fluxo comercial entre os dois países sul-americanos (soma das exportações mais as importações) chegou a US$ 23 bilhões em 2015 e a US$ 14 bilhões até agosto deste ano.

Em junho, os governos dos dois países renovaram o acordo automotivo até 2020. Pelo tratado, para cada US$ 1 que a Argentina exporta ao Brasil em autopeças e veículos, sem incidência de impostos, o país vizinho importa US$ 1,5 em produtos brasileiros. O setor é responsável por aproximadamente metade do fluxo comercial entre os dois países.

Em meio a protestos de chefes de Estado da América do Sul contra o fato de Temer ter substituído Dilma por meio de um processo de impechment, Maurício Macri fez um afago no colega brasileiro nesta semana. Em entrevista a jornalistas na última quarta (28), o presidente argentino disse considerar a gestão do peemedebista “uma continuidade” da de Dilma, uma vez que Temer era o vice-presidente da República.

Em 12 de maio, dia em que Temer assumiu interinamente a Presidência com o afastamento provisório de Dilma por decisão do Senado, o peemedebista passou por um constrangimento internacional ao confundir o comunicador de uma rádio argentina com Maurício Macri.

No episódio, pensando que estava sendo cumprimentado ao telefone pelo presidente da Argentina por ter assumido o comando do Planalto, Temer chegou a dizer que iria visitar Macri na Casa Rosada, caso fosse convidado. “Sim, eu quero visitá-lo. Se me convidar, irei com muito prazer”, disse Temer ao radialista, imaginando que falava com o Macri.

Paraguai

Na rápida passagem por Assunção, logo depois de se encontrar com Macri, em Buenos Aires, Michel Temer terá uma audiência com o presidente paraguaio Horácio Cartes.

Atualmente, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, vivem no Paraguai entre 120 mil e 150 mil brasileiros. “A aproximação bilateral com o Paraguai, assim como a integração no âmbito regional, é prioritária para o Brasil e contribui para atingirmos os objetivos de paz, cooperação e desenvolvimento econômico e social”, ressaltou o Itamaraty ao G1.

O fluxo comercial entre os dois países, conforme dados do governo brasileiro, atingiu a marca de US$ 3,3 bilhões em 2015, e acumulou US$ 2,1 bilhões até agosto deste ano.

Mercosul

A viagem de Temer à Argentina e ao Paraguai ocorre em meio a desentendimentos entre os integrantes do Mercosul, isso porque Brasil e Argentina se posicionaram contra a Venezuela assumir a presidência rotativa do bloco pelos próximos seis meses.

O comando do Mercosul se dá pelo critério da ordem alfabética. Segundo essa regra, o país que deveria suceder o Uruguai na presidência do bloco seria a Venezuela.

No entanto, Brasil, Argentina e Paraguai questionaram a legitimidade da mudança sob a alegação de que o governo de Nicolás Maduro desrespeita os direitos políticos de opositores e não cumpriu compromissos assumidos quando ingressou no Mercosul.

Atualmente, a presidência do bloco está sob o comando de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A gestão é classificada pelo governo brasileiro como uma “presidência colegiada”.

A decisão, contudo, gerou protestos de Caracas, que não admite ser impedida de comandar o bloco sul-americano no rodízio.

Viagens ao exterior

Dos 30 dias em que está na chefia do Palácio do Planalto, Michel Temer passou, até o momento, oito deles fora do país.

A temporada no exterior só não foi maior porque o peemedebista cancelou na última hora uma viagem para a Colômbia na qual iria acompanhar a assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Temer desistiu da viagem alegando que precisava dar atenção a questões domésticas, como votações de interesse do governo no Congresso Nacional.

Porém, na Colômbia, o presidente brasileiro ficaria frente a frente com vizinhos sul-americanos, como os presidentes da Venezuela e da Colômbia, que têm protestado contra a destituição de Dilma da Presidência por meio de um impeachment, que eles classificam de "golpe".

Na ocasião, Temer foi representado na solenidade histórica, realizada na cidade colombiana de Cartagena, por Serra. Mais de dez chefes de Estado da América Latina compareceram ao evento que pôs fim ao conflito armado de 52 anos entre as autoridades colombianas e a guerrilha das Farc.