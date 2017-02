Temer pode nomear Beltrame para Segurança Pública, revela jornal

Diante da explosão de casos de violência pelo país, o presidente Michel Temer pensa em escolher o ex-secretário estadual do Rio de Janeiro José Beltrame, do PMDB, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A informação é do jornal “Folha de S. Paulo” deste sábado (11). Segundo a publicação, Temer quer um nome de peso na Secretaria para mostrar publicamente uma reação à escalada de conflitos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A indicação de Beltrame conta com o apoio da bancada fluminense e da cúpula do governo federal.

O ex-secretário do Rio chegou a ser cotado para ocupar o Ministério da Justiça, que está sob o comando de um interino desde a saída de Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente para o STF (Supremo Tribunal Federal). Contudo, Temer desistiu da ideia porque busca um perfil com mais prestígio no meio jurídico para a posição.

Segundo a Folha, o novo ministro da Justiça deve ser anunciado somente após a aprovação de Moraes para o STF pelo Senado, prevista para março. A decisão a respeito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, porém, deve sair o quanto antes. A urgência se deve à tentativa de reagir rapidamente à paralisação de policiais pelo país.