Temer reafirma ao TSE que não tem relação com gráficas investigadas

A defesa do presidente Michel Temer enviou nesta quinta-feira (2) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) documento no qual reafirma que ele e o PMDB não têm relação com a contratação das gráficas investigadas pela Corte.

O TSE apura, a pedido do PSDB, se a chapa formada por Temer e Dilma em 2014 cometeu abuso de poder econômico e recebeu dinheiro oriundo do esquema de corrupção que atuou na Petrobras. Na ação, a legenda pede a cassação da chapa.

Segundo as investigações, três gráficas contratadas pela chapa Dilma-Temer não prestaram os serviços pagos pela campanha presidencial. "[Michel Temer] não detém conhecimento de qualquer irregularidade no pagamento dos serviços", acrescenta o documento.

As gráficas suspeitas - Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos e Focal Confecção e Comunicação - foram alvos de uma operação da Polícia Federal em dezembro do ano passado - as empresas também tiveram o sigilo quebrado pela Justiça.

Segundo o tesoureiro da campanha de 2014, Edinho Silva, as empresas foram pagas por serviços prestados. Mas, segundo a Polícia Federal, houve irregularidades nos pagamentos.

Segundo o advogado de Temer na ação em curso no TSE, Gustavo Guedes, na próxima segunda (6), a defesa do presidente apresentará contestação sobre o relatório da PF que aponta irregularidades na atuação das gráficas.

O relatório, divulgado no fim do ano passado, diz que investigação de diversos órgãos de fiscalização confirmam "fortes traços de fraude e desvio de recursos repassados às empresas contratadas pela chapa presidencial eleita em 2014".