Temer reúne Conselhão com Milton Gonçalves, Raí, Justus e outros 93

O presidente da República, Michel Temer, reuniu nesta segunda-feira (21), no Palácio do Planalto, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o chamado "Conselhão". Entre os 96 integrantes do grupo estão o ator Milton Gonçalves, o ex-jogador de futebol Raí, o técnico da seleção de vôlei Bernardinho e o empresário Roberto Justus.

O encontro com os conselheiros foi aberto por Temer às 9h30. Ao final da primeira parte da reunião, o presidente oferecerá um almoço aos integrantes do "Conselhão" no Palácio da Alvorada.

Ao final do banquete, os conselheiros retornarão para o Planalto para a segunda parte da reunião. A etapa final do encontro será comandada pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

É a primeira vez que o peemedebista convoca os conselheiros desde que assumiu a Presidência. Criado em 2003 no governo Luiz Inácio Lula da Silva, o "Conselhão" é um órgão de assessoramento do presidente da República.

O "Conselhão" tem como função auxiliar o chefe do Executivo a elaborar políticas públicas capazes de fazer com que o país cresça economicamente e se desenvolva na área social. Cabe ao presidente da República escolher quem integrará o conselho.

A última vez que os conselheiros da Presidência foram convocado foi em janeiro deste ano, ainda na gestão de Dilma Rousseff. Além dos conselheiros celebridades, o "Conselhão" de Temer é integrado por pesos pesados do empresariado, como Abílio Diniz (BRF), Claudia Sender (TAM), Jorge Gerdau (Gerdau), e Luiza Trajano (Magazine Luiza).

Também fazem parte do grupo de assessoramento dirigentes das principais entidades empresariais e industriais do país, como Robson Braga (Confederação Nacional da Indústria) e Paulo Skaf (Fiesp).

Ilusionismo

Ao longo dos 42 minutos de seu discurso de abertura no encontro do "Conselhão", Michel Temer disse que, ao assumir o comando do país, encontrou apenas um déficit fiscal, mas também um “déficit de verdade”.

Sob os olhares dos conselheiros, ele afirmou ainda que só será possível vencer a crise se “trocarmos o ilusionismo pela lucidez”.“No Brasil que nós encontramos, não havia apenas um déficit fiscal. Havia também, lamento dizer, um certo déficit de verdade. E não é possível continuar assim”, declarou o peemedebista.

“Encarar a verdade muitas vezes é difícil. Mas, se você não encará-la, você irá ludibriar aqueles a quem nós servimos”, completou.

Temer destacou aos conselheiros que, na opinião dele, é importante o governo contar com o apoio do Congresso Nacional para fazer as reformas necessárias para fazer o país voltar a crescer, entretanto, ele disse que isso não basta. Na avaliação do presidente, também é importante o apoio da sociedade.

“Precisa ter governo, precisa ter apoio político e precisa ter apoio da sociedade”, discursou. Duramente criticado por ter montado um ministério sem mulheres quando assumiu a Presidência, Temer fez questão de ressaltar aos conselheiros que ele dobrou a representatividade feminina no "Conselhão" em comparação ao grupo que assessorava Dilma. Atualmente, a única mulher no primeiro escalão do governo Temer é a advogada-geral da União, Gracie Mendonça.

Apesar de não fazer parte do "Conselhão", o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), também participou do encontro no Palácio do Planalto.

Veja abaixo quem são os 96 integrantes do "Conselhão" de Temer: