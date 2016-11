Temer volta a falar em recessão e afirma que não há passe de mágica

O presidente da República, Michel Temer, voltou a falar, no início da noite desta quarta (23), que o Brasil enfrenta um período de recessão na economia. Temer, acrescentou, porém, que "as coisas não passam como um passe de mágica".

No início da tarde, ao dar posso ao novo ministro da Cultura, Roberto Freire, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente já havia dito que, antes de o Brasil retomar o crescimento, é preciso "vencer a recessão".

"Estamos em uma recessão, precisamos sair para alcançar o crescimento e gerar emprego, porque as coisas não se passam em um passe de mágica. É uma conjugação de fatores. Primeiro, é o combate à recessão, depois, o crescimento e, aí, a geração de empregos", declarou o presidente, após participar de uma outra cerimônia.