TSE aprova envio de tropas federais para 8 Estados durante as eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (20) o envio de tropas federais para reforçar a segurança em diversas cidades dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre e Pará durante as eleições.

Os pedidos foram apresentados pelos juízes eleitorais que atuam nos municípios e tiveram aval dos governadores. No fim de agosto, o presidente da República, Michel Temer, liberou a atuação das Forças Armadas e definiu que cabe ao TSE decidir os locais e os períodos.

As Forças Armadas permanecerão nos municípios nos dias 1º e 2 de outubro – véspera e e dia do pleito, respectivamente.

O maior contingente deverá ser enviado para o Rio Grande do Norte, para atuar em 79 municípios. Em agosto, dezenas de cidades sofreram uma série de ataques, reivindicados por uma facção criminosa insatisfeita com a instalação de bloqueadores de celular.

Muitas cidades pedem reforços em razão da presença de tribos indígenas, como é o caso de Caarapó (MS), que teve o pedido deferido.

Alguns índios entendem que, em razão de terem direitos regulados por leis federais, não devem se submeter às forças estaduais de segurança, como Polícia Civil e Polícia Militar. É o caso do Pará, para onde serão envidas tropas para 70 municípios.

O TSE também aprovou o envio da Força Nacional para a região metropolitana do Rio de Janeiro. O efetivo já está na capital desde o fim da Paralimpíada e ficará até o dia da eleição.

O tribunal também rejeitou o envio de tropas federais para o Piauí, uma vez que o governador do estado, Wellington Dias, garantiu que a força de segurança local terá condições de garantir a segurança no período da eleição.

Como Temer já deu a aprovação para o envio das tropas, o TSE acertará os detalhes para o deslocamento dos efetivos com o Ministério da Defesa.