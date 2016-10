TSE registra prisão de 94 eleitores no 2º turno, sendo 61 por boca de urna

Balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 94 pessoas foram presas neste domingo (30) de segundo turno das eleições municipais. Dessas, 61 foram presas por boca de urna; quatro, por propaganda ilegal; um, por uso irregular de alto-falantes; um, por transporte ilegal de eleitores; e 27, por motivos não informados.

Ao todo, segundo o TSE, foram registradas 293 ocorrências até o meio da tarde – todas com não candidatos.

Urnas

Segundo o balanço divulgado pela Justiça Eleitoral, o número de urnas substituídas chegou a 826, o equivalente a 0,895% do total. Apesar disso, todas as seções seguiram com votação eletrônica, sem necessidade do voto em papel. Os estados com o maior número de urnas substituídas foram Rio de Janeiro (212), São Paulo (135) e Ceará (123).

De acordo com o TSE, foram disponibilizadas 93.532 urnas para este dia eleição. Desse total, 12.477 mil estavam disponíveis para trocar equipamentos quebrados (e 1.703 disponíveis para justificativas de ausências).

Segundo turno

Ao todo, 32,9 milhões de eleitores eram esperados neste domingo em postos de votação em todo o país para eleger, em segundo turno, os prefeitos de 57 municípios (114 candidatos).

Dessas 57 cidades, 18 são capitais e, 39, municípios com mais de 200 mil eleitores. Nas seções eleitorais atuaram 390.237 mesários, dos quais 182.308 voluntários. Do total de eleitores, quase 13 milhões estiveram aptos a votar pelo sistema biométrico, por meio do qual são identificadas as impressões digitais.