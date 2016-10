Vice-governador José Eliton recebe alta após atentado em Itumbiara, GO

Reprodução Vice-governador estava na Unidade de Terapia Intensiva e, após melhora, foi transferido para o quarto

O vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), recebeu alta médica neste sábado (1º), em Goiânia, segundo Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde estava internado. Ele foi hospitalizado após ser baleado durante atentado em Itumbiara, no sul goiano.

Segundo o Hugol, ele estava internado na unidade desde quarta-feira (28), quando foi baleado. O vice-governador estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, após melhora, foi transferido para um quarto na clínica cirúrgica.

O atentado aconteceu durante uma carreata, em Itumbiara. Durante ataque, o candidato à prefeitura da cidade, José Gomes da Rocha (PTB) e o cabo da Polícia Militar, Vanilson João Pereira, morreram. O advogado Célio Rezende também foi baleado, mas já recebeu alta. O autor, identificado como Gilberto Ferreira foi morto por seguranças logo após o ataque. Imagens de uma câmera de segurança mostram a ação do atirador.

Na sexta-feira (30), o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), visitou o José Eliton ainda no hospital. Ele relatou que se estivesse no estado na data do acontecimento estaria com o colega na campanha de Zé Gomes.

Investigação

A Polícia Civil está investigando se o servidor municipal Gilberto Ferreira discutiu com Zé Gomes pouco antes do atentado.

“Inicialmente nós temos que identificar se essa briga realmente aconteceu. À medida que isso se identificar, ela pode sim ter sido a causa, o motivo para que possa ter acontecido [o atentado]. Mas é importante dizer que nós ainda temos que proceder se essa briga realmente aconteceu ou não”, disse o delegado da Superintendência da Polícia Judiciária e porta-voz da operação, Gustavo Carlos Ferreira.

Uma força tarefa composta por 13 delegados e mais de 50 agentes e escrivães estão em Itumbiara para investigar o caso. Segundo a Polícia Civil, nenhuma liga de investigação pode ser descartada no momento.

Para o delegado, houve um planejamento mínimo do criminoso para o atentado. “O mínimo de preparo aconteceu. Nas imagens, ele estacionou o carro aguardando a carreata vir. Ele ficou esperando 10 minutos. E esse planejamento indica que ele sabia as consequências que ele poderia ter”, disse Ferreira.

Por fim, ele destacou que o atirador agiu sozinho e agiu de maneira impulsiva. “Isso indica que ele pode até ter planejado, mas alguma coisa dentro dele o motivou mais que a própria razão. Se não, ele poderia ter esperado um outro momento para cometer o crime”, completou.

Na quinta-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou o vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB) no Hugol. Na ocasião, ele repudiou o atentado e destacou que a Polícia Federal vai ajudar na apuração do caso.

“A investigação é conduzida por uma força-tarefa das polícias Civil e Militar de Goiás. Pelo que apuramos até agora, esse fato é um ponto fora da curva. Um fato lamentável. Solicitei que o diretor da Polícia Federal desse todo o apoio necessário à Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Estamos com três delegados e quatro equipes da Polícia Federal em Itumbiara”, destacou.

Já nesta sexta-feira, em São Paulo, o ministro disse que que "tudo leva a crer que não foi um crime eleitoral, foi um crime passional, uma vingança, uma raiva". “Nós estamos acompanhando. Lá em Itumbiara, por determinação minha, ficaram três delegados e quatro equipes ficaram com 16 policiais. Em torno de 20 membros da Polícia Federal vão ficar até as eleições. Vão ficar agora até domingo. Se surgir alguma questão que ligue a (crime) eleitoral, nós vamos assumir o caso, como determina a lei”, destacou Moraes.

José Eliton estava como governador em exercício, já que o governador Marconi Perillo (PSDB) viajou no último dia 19 para uma missão comercial nos Estados Unidos.

A Assessoria da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás informou que o retorno de Marconi Perillo a Goiás foi antecipado devido ao atentado. No início da tarde de sexta-feira (30), ele chegou a Itumbiara para se interar das investigações.

Nota do TSE

Responsável pela condução das eleições municipais deste ano, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, informou, por meio de sua assessoria, que repudia o atentado que matou o candidato à Prefeitura de Itumbiara.

A assessoria do TSE ressaltou que, no início do mês, Gilmar solicitou ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que a Polícia Federal investigue todos os casos de assassinatos de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador.

Autoridades e políticos também divulgaram notas de repúdio ao atentado ocorrido em Itumbiara, no sul goiano. Nos comunicados, eles lamentam o ocorrido e enviam mensagens de consolo às famílias das vítimas.

Na quinta-feira, o deputado federal e presidente estadual do PTB, Jovair Arantes, anunciou que o engenheiro agrônomo José Antônio, do mesmo partido, foi escolhido para ser o novo candidato da sigla à Prefeitura de Itumbiara. Ele substitui o candidato Zé Gomes.