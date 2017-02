3 auditores substitutos disputarão sucessão de Antonio Joaquim no TCE

Rdnews Auditores substitutos Luiz Henrique de Lima, Luiz Carlos da Costa e Isaias Lopes da Cunha

O sucessor do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antonio Joaquim, que anunciou sua aposentadoria este ano, será escolhido a partir da lista tríplice formada pelos conselheiros substitutos Luiz Henrique de Lima, Luiz Carlos da Costa e Isaias Lopes da Cunha. Para definir a ordem de promoção ao cargo vitalício no Pleno, o TCE adotou as diretrizes da Lei Orgânica da Magistratura (Lomam). Seguindo a legislação acolhida, a ascensão aos cargos de indicação do Executivo deverá sempre atender aos critérios de antiguidade de merecimento, alternadamente.

Mais antigos no Tribunal, os conselheiros substitutos ingressaram no órgão em 2009, sendo Luiz Henrique e Isaias no início daquele ano e Luiz Carlos mais ao fim. Também são conselheiros substitutos, mas devem ficar de fora da lista tríplice, Ronaldo de Oliveira, Jaqueline Jacobsen, Moises Maciel e João Batista.

Dos atuais membros do Pleno do TCE, são de indicação do Executivo os cargos de Antonio Joaquim, Valter Albano e José Carlos Novelli. Já as vagas ocupadas ou que abrigaram os conselheiros Waldir Teis, Domingos Neto, Humberto Bosaipo (judicializada) e Sérgio Ricardo (afastado) são indicadas pela Assembleia e não precisam atender aos requisitos de antiguidade ou merecimento, pois não partem do corpo técnico do Tribunal. Exemplo disso é que Domingos, Bosaipo e Sérgio eram deputados estaduais à época de suas indicações. Teis, por sua vez, comandava a secretaria estadual de Fazenda, na gestão do ex-governador Blairo Maggi (PP).

Após longo período afastado por determinação judicial, Bosaipo renunciou ao cargo de conselheiro do TCE em dezembro de 2014. Com isso, fez com que os processos por corrupção que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por conta do foro privilegiado, retornassem à primeira instância.

Conforme a regra adotada, das três indicações do Executivo, duas precisam advir das carreiras públicas, sendo que a próxima vaga deverá ser ocupada por um conselheiro substituto, a segunda por um procurador de Contas - ambos concursados. Neste contexto, o Tribunal conta com quatro procuradores, Getulio Velasco, Gustavo Deschamps, Alisson Alencar e William Brito. Só a terceira vaga será preenchida por livre indicação do Governo, atendendo critérios políticos.

Essa ordem de preenchimento das vagas é defendida veementemente por Antonio Joaquim, que já ameaçou acionar o governador Pedro Taques, caso este não atenda à legislação. Ocorre que, depois de formada a lista tríplice, caberá ao chefe do Executivo estadual indicar um nome. “Isso está consolidado, é bobagem perder tempo com isso”, comenta em entrevista ao .

Por idade

Apesar dos cargos do Pleno do TCE serem vitalícios, com a aprovação da Pec da Bengala em 2015, ficou definida a idade de 75 anos para aposentadoria compulsória dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Assim sendo, dois membros do Pleno estão aptos a se aposentar, José Carlos Novelli e Valter Albano, pois já preencheram os requisitos do chamado fator previdenciário – em que a soma da idade mais o tempo de serviço devem ser iguais a 95. Noveli completa 63 este mês, já Albano fará 65 em agosto.

Salário e benefícios

O escolhido para suceder Antonio Joaquim terá direito a um salário de R$ 30,4 mil. Além disso, a legislação prevê gratificação de R$ 3,2 mil para aqueles que ocupam presidência, vice-presidência, corregedoria-geral, ouvidoria-geral e presidência de Câmaras. Os membros do Pleno também recebem auxílio moradia no valor de R$ 4,3 mil, auxílio alimentação de R$ 503 e verba indenizatória de R$ 20,5 mil.