Reprodução Eleições municipais deste ano teve doações de pessoas que já faleceram

O cruzamento de dados realizado em parceria pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal de Contas da União (TCU) nas prestações de contas dos candidatos nestas eleições identificou indícios de que nove pessoas falecidas constam como doadoras de campanha só em Mato Grosso.

O coordenador de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Taurines, explica que os nove casos ainda estão sob apuração pelos técnicos do sistema e não sabe dizer quem são os candidatos envolvidos nos casos e nem se há eleitos na relação.

“Foi identificado em um desses casos questão de não conclusão do inventário. O prestador de conta justificou dizendo que o bem doado ainda estava no nome do falecido, mas que o inventário ainda não havia sido concluído”, explicou o coordenador, destacando que as doações podem ser feitas tanto em dinheiro quanto em bem (imóvel, carro, por exemplo).

Caso verificada a irregularidade, o juiz responsável punirá os envolvidos conforme a ocorrência. Entre as possibilidades está a condenação por falsidade ideológica nos casos em que houver a assinatura do morto nas transações.

No Brasil, o cruzamento de dados mostra que 408 doadores de campanha possuem registro de óbito. Isso significa, que centenas de pessoas que figuram nos cadastro do governo como falecidos tiveram seus nomes utilizados de forma irregular em doações aos candidatos e partidos.

Outras irregularidades

Também foram apontadas a concentração de doadores em uma mesma empresa, cuja situação soma 89.040 casos. Dentre esses casos, destaca-se o fato de o diretor administrativo de uma empresa ter doado R$ 973 mil. O batimento registrou 141.278 doadores que não possuem vínculo empregatício ativo, segundo registros do governo federal. O valor doado por esses desempregados chega a quase R$ 157 milhões.

Já os doadores que aparecem como beneficiários do programa Bolsa Família somam 74.179, resultando num montante que ultrapassa os R$ 63 milhões.

Os casos de empresas constituídas em 2015 ou 2016 com sócio filiado a partido político somaram 77, segundo o último batimento – o levantamento anterior registrou 447 casos. Destaque para uma empresa de filiado de partido aberta em janeiro deste ano e que prestou serviço por R$ 137 mil.

O levantamento mostrou que as receitas e despesas declaradas pelos candidatos com possíveis irregularidades alcança R$ 1,3 bilhão e envolvem 424.506 casos. (Com Assessoria)