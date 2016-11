AMM vai ao STF por 15% de valor das multas sobre recursos da repatriação

Gilberto Leite/Rdnews Neurilan cita que decisão favorável pode dobrar arrecadação das cidades e Estado com a repatriação

A Associação Mato-grossense dos Municípios ingressou, nesta segunda (14), com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a fatia referente às multas dos valores arrecadados pelo programa de regularização de ativos no exterior, conhecido como repatriação.

O pedido foi baseado em uma ação parecida protocolada pelo Estado do Piauí, que pediu ao Governo Federal o pagamento da fatia das multas dos valores que foram repatriados. O recorte das multas, que representam 15% do valor repatriado, ficou de maneira integral com o governo federal.

Na sexta (11), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber determinou que o governo federal pague em juízo aos estados do Piauí e de Pernambuco o valor arrecadado com as multas cobradas de contribuintes com a Lei da Repatriação, que promoveu a regularização de ativos do exterior não declarados à Receita Federal.

A ministra atendeu a pedido liminar dos governadores dos dois estados, que pretendem receber uma fatia maior dos recursos arrecadados pela União. Ainda tramitam no Supremo ações de cerca de 20 estados, que também são relatadas pela ministra Rosa Weber e devem ser decididas com base no mesmo entendimento.

“amicus curiae”

A ação ainda pede que a AMM entre no julgamento como “amicus curiae”, ou seja, faça parte do ordenamento jurídico da questão. O objetivo do pedido é “possibilitar a apresentação de argumentos de defesa que substanciem a discussão”.

O presidente da Associação e prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga, disse que Mato Grosso já recebeu o valor da repatriação relativo às fatias do imposto de renda, cerca de R$ 110 milhões, que serão divididos entre governo estadual e municípios. Apesar disso, ele afirma que o entendimento geral é que a fatia da multa também deve ser reservada para as cidades.

Neurilan comentou que uma decisão favorável pode dobrar a arrecadação das cidades do Estado em relação ao programa. “Caso nós ganhemos a ação, poderemos receber um pouco mais de R$ 100 milhões, que seriam divididos entre os 141 municípios, que receberiam cada uma sua fatia de acordo com o índice de Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”, explicou.

Ele também disse que a nova porcentagem “ajudaria os municípios a fecharem as contas do ano, a pagarem salários de servidores, a realizar investimentos em obras e, ainda, a investirem na educação e na saúde, áreas de suma importância”.

A ação baseia sua validade argumentando que a AMM é uma entidade que, por lei, representa todos os postulantes municipalistas e que o repasse do valor afetaria significamente a economia das cidades em um período de extrema dificuldade financeira.

“É inegável que os Estados e Municípios possuem direito aos valores arrecadados, a título de multa, em razão da adesão dos contribuintes ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária instituída pela Lei nº 13.254/2016”, diz trecho da ação.

Repatriação

O governo federal anunciou que foram declarados R$ 169 bilhões, sendo R$ 50,9 bilhões com a arrecadação de impostos de renda e multas. Desse número, os municípios brasileiros têm direito a 22,5%, equivalente a R$ 5,7 bilhões para serem divididos para o país.

Mato Grosso já recebeu cerca de R$ 110 milhões do programa, valores que são relativos ao recorte do imposto de renda dos valores repatriados e foram divididos entre governo estadual e municípios.

