Após pequena cirurgia, reitora está estável, volta à UTI e é observada

Gilberto Leite/Rdnews Myrian Serra, reitora, está internada após AVC grave

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Myrian Serra, foi submetida nessa madrugada a um procedimento para embolização do Aneurisma. Nele, foi instalado no cérebro da reitora um Derivação Ventricular Externa (DVE) - um tipo de dreno - juntamente com um PIC, que mede a pressão intracraniana, é um procedimento simples, menos invasivo, para drenar a hemorragia e, assim, não precisou fazer uma cirurgia intracraniana.

Após o procedimento, Myrian retornou à UTI, às 5h da manhã deste domingo. Ainda há a possibilidade de cirurgia intracraniana. O sangramento ocorrido foi de grau elevado e por isso o caso é considerado grave.

Segundo familiares da reitora, ela teria sido sedada e vai ficar em observação por 10 dias, para ajudar nessa recuperação. Após esses 10 dias outros exames serão feitos para que os médicos verifiquem possíveis sequelas.

O vice-reitora Evandro Silva vai assumir os trabalhos na universidade pelos próximos dias. As apresentações do Coral da UFMT em comemoração aos 46 anos da instituição foram suspensas.

O tentou contato com a assessoria da UFMT, sob Janaína Pedrotti, para obter posição oficial, mas as ligações não foram atendidas.

O caso

A reitora Myrian teve um desmaio súbito durante apresentação do Coral da UFMT, ontem à noite (10), e foi diagnosticada com Aneurisma Cerebral com Hemorragia Subaracnóide. Ela está internada no Hospital Santa Rosa.

