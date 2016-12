Auditoria aponta superlotação em ônibus escolares e falta de cintos

O TCE, por unanimidade, determinou que prefeituras e o Governo preparem e apresentem um plano de ação para melhorar a gestão da educação, especialmente nos eixos de gestão escolar; qualidade do transporte de alunos; infraestrutura das unidades; e adequações nos planos de ensino. A decisão foi proferida durante análise de 3 auditorias operacionais, nesta terça (13). Elas foram realizadas pelo órgão fiscalizador em unidades estaduais e municipais de 22 cidades.

Foram alvos de análise: Lucas do Rio Verde, Nossa Senhora Do Livramento, Campo Novo do Parecis, Paranaita, Varzea Grande, Nortelândia, Pontes e Lacerda, Cuiabá, Brasnorte , Mirassol D’ Oeste, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Juruena , Curvelândia, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Nova Bandeirantes, Campos de Júlio, Poxoréu, Poconé e Porto Esperidião.

O relator, conselheiro Antonio Joaquim, destacou, ao iniciar o voto, que a educação brasileira está longe do ideal utópico de perfeição. Classificou ainda o atual cenário como uma “lastimável realidade”.

Entre as deficiências apontadas estão a baixa capacidade dos diretores e o excesso de docentes temporários – mais 50% do total dos docentes da rede estadual de ensino. “Nunca vai deixar de tê-los (temporários), já fui secretário estadual de Educação, mas 50% não é um número razoável”, destaca o relator. Nessa linha, pondera que a situação favorece a rotatividade do corpo docente e compromete o acompanhamento do ciclo escolar.

Assessoria Conselheiro Antonio Joaquim relatou auditorias que analisaram 3 eixos da educação de Mato Grosso

O raio X identificou ainda a existência de fragilidades na implementação da chamada gestão democrática – que prevê a participação da população na tomada de decisões.

Em relação à infraestrutura, o voto do conselheiro ressalta a falta de um diagnóstico da estrutura da rede escolar - tanto nas prefeituras quanto na secretaria estadual de Educação, que não tem dados atualizados.

A situação, segundo a auditoria, prejudica o processo de identificação das carências das unidades e, consequentemente, a tomada de decisões para sanar as falhas.

Outras deficiências identificadas são: carência de laboratórios e de salas de atendimento especial; além da falta de eficiência no saneamento e tratamento de esgoto.

Transporte escolar

As irregularidades mais graves foram identificadas no setor de transporte escolar. Auditores verificaram a existência de excesso de passageiros nos veículos; presença de pessoas que não têm vinculo com as escolas (caroneiros); ausência de itens de controle e de pessoas para ajudar a cuidar dos alunos. Para se ter uma ideia, há veículos sem cinto de segurança e extintores de incêndio.

Medidas

Em relação à gestão, o relatório final determina que as secretarias municipais de Educação, assim como a estadual, elaborem e implementem mecanismos para melhorar o monitoramento dos profissionais; além de realizar estimativas de impacto relativos à folha de pagamento ( com pelo menos 5 anos de exercício); e promover á reestruturação dos planos de cargos e salários – respeitando a situação financeira.

Também pede que sejam criados critérios de mérito técnicos para a escolha dos diretores, além da implantação de programas de capacitação. Para melhorar o transporte escolar, entre outras coisas, o documento prevê o estabelecimento de regras claras acerca da regulamentação para uso dos veículos e que seja proibida a chamada “carona”.

Fica determinado ainda que sejam adotadas medidas preventivas para melhorar o transporte – promovendo a adequação dos veículos e a criação de planos de transporte escolar.

Outro item abordado pela auditoria diz respeito aos planos de educação, que devem ser alinhados com o estadual. Além disso, o relator pede que seja implementado o monitoramento de profissionais com licenças médicas e que sejam adotados critérios objetivos para a intervenção nas estruturas das escolas.

Ao emitir o seu voto, Antônio Joaquim, fez questão de ressaltar que, por três semanas, sua equipe tentou firmar, sem sucesso, um TAG com a secretaria estadual de Educação sob Marco Marrafon. Lembrou que Marrafon “merece todo o meu respeito, ele está em transição”, mas pondera que está à disposição para firmar o termo, caso haja interesse por parte da Seduc.

Por fim, Antonio Joaquim determinou que cópias das auditorias sejam encaminhadas para as prefeituras auditadas; Câmaras, para a secretaria estadual de Educação, além do Ministério público de Contas, para o governador Pedro Taques, para o presidente da Assembleia Guilherme Maluf e para todos os deputados. Acatou também sugestão para remeter cópias aos demais municípios para que, se desejarem, implementem as mesmas melhorias.

Auditoria

Antonio Joaquim fez questão de ressaltar que trata-se de uma auditoria feita com metodologia independente e inovadora. Ressalta que as análises avaliam as políticas públicas e o “que interessa aos cidadãos”. A ideia é justamente identificar os problemas e propor soluções.