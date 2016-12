Candidato à AMMP, Turin diz que é momento de enfrentar dificuldades

Na disputa pela presidência da Associação Mato-Grossense do Ministério Público, o promotor de Justiça Roberto Turin, que encabeça a chapa "Atitude e Participação", diz que a candidatura foi pensada para enfrentar o momento de dificuldades políticas e institucionais que o país enfrenta. Com 23 anos de atuação no MP, Turin conta com o apoio dos promotores Ezequiel Borges, Daniel Mariano, Januária Dorileo, Décio Arantes, Mário Poderoso, e o procurador Siger Tutya, que é o candidato a vice-presidente.

Gilberto Leite/Rdnews Promotor de Justiça Roberto Turin diz estar disposto a enfrentar dificuldades diante o cenário no país

O promotor entende que o país está vivendo um momento de “ruptura” de uma cultura “há muito tempo sedimentada”, com relação à corrupção e outros desmandos públicos e privados, em virtude das intensas discussões que vem ocorrendo no Congresso. “Tudo isso envolvendo o MP, que está no olho desse furacão, e em muitas situações como o provocador dessas discussões. Esse é realmente o nosso papel, mas ao mesmo preocupa o futuro do órgão. E as associações estaduais e a nacional têm um papel fundamental, que é da defesa institucional”, diz em visita à sede do .

Nesta linha, comenta sobre o projeto de mudança na lei de abuso de autoridade e as alterações feitas no pacote das 10 medidas anticorrupção. “Não acredito que exista um cenário social e político para aprovação daquela lei, como ela passou pela Câmara”, avalia, e esclarece que promotores, procuradores e magistrados não estão tentando evitar o controle de abuso de autoridade, mas cobrando que a alteração da legislação seja amplamente discutida por todos.

“Hoje, a meu ver, estamos vivendo um momento histórico e político mais delicado do país pós-ditadura. Às vezes não percebemos isso, mas estamos num momento crucial para o futuro do país”, pontua.

O candidato cita que as mudanças na legislação, as operações decorrentes disso e o amadurecimento político da sociedade conduziram o país para período divisor de águas, onde será necessário escolher que tipo de futuro a população quer construir. “Vamos abafar esse clamor que houve até agora e deixar, por isso mesmo, e voltamos àquela mesma cultura de que a corrupção é natural. Ou nós vamos mudar isso e assumir os próprios erros”. Neste contexto, vê como necessária uma reforma política profunda e urgente.

Turin já passou pelas comarcas de Araputanga e São José dos Quatro Marcos, na região Oeste do Estado. Em seguida foi promotor em Nova Xavantina e Água Boa, na região do Araguaia. Passou ainda por Cáceres, Várzea Grande e atualmente está em Cuiabá. Atuou também na área criminal, no Tribunal do Júri e no Gaeco. Há 15 anos está no núcleo de Patrimônio Público, na Capital.

Detalhes

Além de Turin, a promotora do Juri de Cuiabá, Marcelle Rodrigues, disputa a chefia da associação. A eleição ocorre nesta quinta (15), das 9h às 17h, na sede da entidade, entretanto, os votos dos associados do interior já estão sendo enviados pelos Correios. A contagem, contudo, só ocorrerá no dia definido para a eleição. Ao todo, são 294 filiados.

O mandato da atual diretoria, sob Miguel Slhessarenko Junior, termina em 31 de janeiro de 2017. A posse da diretoria eleita, pelo estatuto, deve ocorrer até o 1º de fevereiro do ano seguinte à eleição.