Candidato de Djalma, Silvio é o mais votado; lista tríplice vai para Taques

O subdefensor-geral Silvio Jeferson de Santana, do grupo de Djalma Sabo Mendes, foi o mais votado na eleição para o cargo de defensor-geral da Defensoria Pública do Estado, com 98 votos. Em segundo lugar ficou Luziane Ribeiro, que obteve 85 votos, seguida por Nelson Gonçalves de Souza Junior, que teve 23 sufrágios. Ao todo 187 defensores públicos estavam aptos a vota, contudo, compareceram às urnas 167.

Embora não seja previsto em lei, agora o governador Pedro Taques (PSDB) terá a missão de definir quem da lista tríplice deverá ocupar o cargo de defensor-público geral. Por questão de respeito à escolha da classe, a tendência é que o tucano escolha Silvio Santana para suceder Djalma.

Após a escolha de Taques, o eleito tende a ser empossado em 2 de janeiro. O mandato tem duração de dois anos, começando no primeiro mês de 2017. A administração superior é composta de seis pessoas, sendo o defensor-geral, dois subdefensores-gerais, um corregedor-geral e dois subcorregedores-gerais.

Perfis

O subdefensor-geral Silvio Jeferson de Santana aposta no diálogo com o Poder Judiciário e o TCE para que possam destinar recursos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (Funadep), que objetiva o aperfeiçoamento jurídico e aparelhamento da instituição.

Quando o assunto é crise econômica, Silvio acredita que o órgão não deverá ter o duodécimo congelado, como está previsto para os Poderes Legislativo e Judiciário, além do TCE. “Temos pouco orçamento frente à demanda da instituição. O que a gente pretende é explicar que a instalação de Defensorias, na verdade, reduz gastos com a contratação de defensores dativos para atuar nos processos”, diz, referindo-se que é possível acrescentar no orçamento mais R$ 20 milhões.

Luziane Ribeiro, por sua vez, propõe uma instituição mais democrática, eficiente e unida. “Queremos chamar os colegas para que participem da gestão”, defende. Em relação à eficiência, ela explica que o número de defensores, hoje 171, não consegue fazer frente às demandas.

Neste sentido, expõe que percorreu 13 comarcas, onde observou falta de estrutura para trabalhar. “Não posso fazer com que defensores tenham essa preocupação (estrutura). Isso eu vou buscar por meio da gestão eficiente. Se não, a gente patina, patina, pode ter o recurso que for que sempre não será suficiente para atender a demanda”, completa.

A defensoria, que disputa pelo lado da oposição, analisa que a gestão do atual defensor-geral Djalma Sabo Mendes obteve alguns avanços, mas que precisam ser mais céleres. Ela explica que os pontos onde não houve avanço é a base do programa de gestão da chapa. “Não posso dizer que ele só errou, tivemos avanços, mas a passos curtos”, considera.

O defensor público Nelson Gonçalves de Souza Júnior, que é coordenador do núcleo de Primavera do Leste, não se intitula da oposição nem situação e avalia de forma positiva a gestão de Djalma Sabo Mendes. Ele propõe investimento em melhorias dos Núcleos da Defensoria Pública, buscando as construções de sedes próprias. Contudo, levando em consideração a crise econômica, explica que um dos primeiros passos, caso assuma, será conhecer a realidade orçamentária.

Nelson explica que a Defensoria de Pública é vista como essencial e indispensável ao Executivo e à sociedade. Apesar do que classifica como “dificuldades orçamentárias e limitações impostas pelo cenário econômico”, entende que o orçamento da Defensoria será visto com cautela. Neste sentido, afirma que se for necessário, ajustes serão feitos sem atingir o cidadão.

