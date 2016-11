Cidades latino-americanas serão debatidas em congresso no MPE

O Ministério Público Estadual sediará na próxima semana o VIII Congresso da Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental. Representantes de 17 países, incluindo o Brasil, participarão do evento que ocorrerá no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá. A abertura está prevista para as 8h30 na quinta (24) e a programação segue também no decorrer da sexta (25). O encontro conta com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

Gilberto Leite/Rdnews Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe ressalta unificação de lutas durante evento

O titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do MP e presidente da Rede, procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, ressalta que o evento possibilitará a unificação de lutas e entendimentos na defesa do meio ambiente. Em visita à sede do , ele comenta que haverá duas palestras importantes, denominadas “Cidades Latino-Americanas” e “Água e sua Defesa”. Ambas vão reunir especialistas no assunto.

Além disso, também serão abordados temas como violência, trânsito e poluição. “Estamos muito animados com essa realização, porque além de trazer 18 países já confirmados, teremos os representantes dos estados brasileiros, de 10 a 15, bem como os promotores do interior. É aberto ao público, à universidade, pesquisadores, às entidades”, ressalta. O evento também prevê “Diálogos Sustentáveis” em torno da compensação e termo de ajustamento ambiental no Brasil.

Conforme Scaloppe, uma das exigências da ONU é que seja discutido o tráfico de animal silvestre e de produtos químicos, a exemplo dos agrotóxicos usados no Estado. “Muita gente não sabe, mas o número de utilização por fazendeiros de agrotóxico contrabandeado é alto”, pontua.

Neste sentido, afirma que o problema maior está não apenas o mercadológico, mas os danos causados ao meio ambiente. “Hoje temos na legislação brasileira o que se chama logística reversa, aquele que vendeu é obrigado a buscar os vasilhames em que ficam lá restos radioativos e venenosos, que demoram para dispersar e, portanto, com a chuva vão para os rios e plantas”. Acontece que, quando estes produtos são contrabandeados, as embalagens são descartadas muitas vezes nas rodovias. “E não temos que as pegue e as prefeituras não têm especialista para isso. Então é um problema muito sério para Mato Grosso”, lamenta.

Esta é a segunda vez que o Brasil sedia o evento. Edições semelhantes já foram realizadas no Equador, Colômbia, Panamá, Paraguai, Argentina, México e Colômbia. (Com Assessoria)

Confira, abaixo, a programação.