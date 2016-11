Comissão da OAB diz que modelo de reforma tributária é constitucional

Após reunião realizada na manhã desta sexta (11), a Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB avaliou que a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo estadual é constitucional, no entanto, é preciso mais tempo para ser analisada profundamente, sob risco de criar insegurança jurídica em diversos setores. “Entendemos que a lei em si é legal, constitucional. Todavia, existem vários pontos, alguns artigos e determinações que, estes sim, são ilegais e inconstitucionais”, diz o presidente da comissão, Carlos Montenegro, em entrevista ao .

Reprodução Presidente Carlos Montenegro, destaca sugestões para reforma tributária no governo estadual

Neste sentido, Montenegro comenta que serão sugeridas alterações ao texto no sentido de manter a legalidade e resguardar o direito do contribuinte que havia sido suprimido. Além disso, o especialista ressalta que os membros da comissão chegaram ao entendimento de que o prazo para análise do projeto é insuficiente para fazer uma reforma desse porte.

“A pressa do governo em relação à aprovação não parece justificável. A despeito do regime atual ser ilegal, tem que levar em conta que está ilegal há cinco anos. Tem que pensar melhor, junto aos segmentos, das classes, analisar efeitos. O tempo é insuficiente”, alerta.

O presidente da Comissão explica que a alíquota não será mais aplicada por segmento, mas sim por produtos, contudo, ainda não é possível saber qual será o percentual de cada item. “Temos uma ideia da mínima e máxima, algo em torno de 11% a 18% e as mais altas por volta de 25%. Acredito que isso ainda vai ser fruto de conversa”, observa.

Nesta linha, o especialista aponta que alguns segmentos como o comércio, principalmente, devem ter majoração da alíquota. “Por outro lado, como não se sabe o quanto, isso está sendo discutido com o governo para saber qual o ideal para o setor se manter sustentável, não pode quebrar. Pelo que foi conversado o Estado está trabalhando para que não quebre. O grande x é a alíquota”.

No que se refere à energia elétrica, Montenegro diz que ainda há um questionamento judicial já em andamento, no sentido de que este item não poderia ficar no mesmo patamar que os produtos mais altos. “Só que isso ainda é questão judicial, quem define é o Poder Judiciário. O que vamos fazer a nível de sugestão vai ser criação de outra alíquota para produtos de 1º necessidade”.

O modelo do projeto para a reforma tributária foi desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é único no Brasil que vem gerando polêmica entre diversos segmentos. Diante das várias dúvidas que surgem com a proposta, os membros da Comissão analisaram a constitucionalidade do projeto desde a última sexta (4), quando o texto foi encaminhado para o Estado.

Durante a reunião de hoje foram discutidos os apontamentos que definirão o posicionamento da OAB frente à reforma tributária. Agora, a Comissão vai elaborar um parecer que será submetido à análise da diretoria da Ordem, podendo ser mantido, alterado ou rejeitado, e então apresentado ao governo na próxima sexta (18). Na ocasião, a entidade se reunirá com a equipe técnica do Executivo na para discutir o projeto juntamente com outras entidades.