Comissão defere 4 candidaturas à chefia do MPE; eleição em dezembro

Reprodução Ana Peterlini, Eliana Maranhão, José Borges e Mauro Curvo disputam a vaga de procurador-geral

Encerrou na última quinta (13), no âmbito do Ministério Público Estadual (MPE), o prazo para o registro de candidaturas ao cargo de procurador(a)-geral de Justiça para o biênio 2017/2019. Os quatro candidatos declarados elegíveis pela comissão eleitoral são Ana Luiza Peterlini, Eliana Cícero de Sá Maranhão, José Antônio Borges Pereira e Mauro Benedito Pouso Curvo. Os nomes serão divulgados no Diário Oficial do Estado, com circulação prevista para amanhã (18).

A eleição que definirá a lista tríplice para escolha do procurador(a)-geral de Justiça pelo governador Pedro Taques (PSDB) ocorrerá em 14 de dezembro, no período das 12h às 17h ininterruptamente. O local para votação será o auditório da Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá.

Cada eleitor terá direito a escolha de até três nomes e, em caso de empate, a decisão ocorrerá em favor do candidato que tiver obtido o maior número de votos singulares. Eventualmente persistindo o empate, prevalece quem for mais antigo na carreira.

Segundo a Lei Orgânica do MPE, homologado o resultado do processo eleitoral pelo Colégio de Procuradores, a lista tríplice formada no dia da eleição será remetida, no primeiro dia útil de 2017, ao chefe do Poder Executivo para escolha e efetivação da nomeação ao cargo de procurador (a)-geral de Justiça. O mandato tem duração de dois anos, sendo admitida uma recondução, como no caso do atual mandatário Paulo Prado. O voto é obrigatório a todos os membros ativos do MPE.

A comissão eleitoral presidida pelo procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, com a participação dos promotores de Justiça Sasenazy Soares Rocha Daufenbach e Gustavo Dantas Ferraz, julgou as inscrições das candidaturas na última sexta (14). Todas foram homologadas para disputa. (Com Assessoria)