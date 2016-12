Defensor-geral nomeia 20 novos defensores públicos; posse no dia 20

Gilberto Leite/Rdnews Djalma Sabo nomeia 20 aprovados em concurso

O Defensor público-geral Djalma Sabo Mendes Júnior nomeou, no Diário Oficial que circula nesta quarta (14), os 20 aprovados no concurso público para defensor público substituto. A posse será realizada em 20 de dezembro, às 9h, no salão nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás.

Com a posse, a Defensoria Pública passará a contar com 192 defensores. “Com esse concurso, vamos virar uma página na nossa história, garantindo a presença da Instituição em 100% das Comarcas. Esta era uma meta desde a minha primeira gestão como defensor público-geral. Em 2009 havíamos realizado o último concurso público, nomeamos todos os aprovados e agora empossamos esses novos colegas. É um marco para a Defensoria Pública”, diz Djalma. Hoje o órgão está presente em 64, das 79 Comarcas do Estado.

O certame realizado pela UFMT foi dividido em cinco fases, compreendendo provas escritas objetiva e dissertativa, prova oral de arguição, oral de tribuna e prova de títulos. Para concorrer a vaga era necessário nível superior em Direito, além de inscrição na OAB e no mínimo três anos de prática jurídica. O subsídio do início da carreira é de R$ 19,9 mil. (Com Assessoria)