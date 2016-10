Defensor pretende construir sedes próprias e ampliar núcleos do órgão

Apesar de o coordenador do núcleo de Primavera do Leste, defensor público Nelson Gonçalves de Souza Júnior, candidato a defensor público-geral do Estado, declarar que não é nem da oposição ou situação, avalia de forma positiva a gestão de Djalma Sabo Mendes. Contudo, diz que uma apreciação mais detalhada deve ser feita pelos membros da instituição. “Djalma tem um legado a ser respeitado. Ele fez parte de três gestões e ocupar a posição de chefe institucional da Defensoria Pública por três gestões há de ser respeitado e há de ser valorizado”, disse em visita à sede do .

Nelson comenta que se inicia uma nova perspectiva para a Defensoria Pública, e, por isso, avalia bem a gestão de Djalma. “Não somente o círculo dele, mas de todos que antecederam. Nós temos uma história recente, se tratando do órgão”. O candidato pontua ainda que há uma neutralidade, que favorece os defensores pelo trabalho realizado e que é passado para o próximo gestor.

Gilberto Leite/Rdnews Nelson Rodrigues que disputa cargo de defensor público-geral em entrevista a Lidice Lanes no Rdtv

“Eu não me posiciono nem para o lado A, nem para o lado B. Até porque eu vejo que não se deve existir lados. Nós devemos estar unidos a um mesmo propósito. Há uma missão institucional que é maior que o lado”, analisa.

Nesta linha, destaca que a Defensoria pode ter resultados mais eficazes. “Nessa perspectiva, nós temos uma posição de elevar o debate com maturidade e responsabilidade necessária, para que se formate uma situação onde nós possamos olhar o horizonte, construir de maneira mais planejada e com controle eficaz e de resultados”.

Orçamento

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2017, ainda não aprovado na Assembleia, prevê o repasse de R$ 1,4 bilhão para o Judiciário, de R$ 821,4 milhões para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), cerca de R$ 454,1 milhões para o Ministério Público Estadual (MPE), e de R$ 102,9 milhões para a Defensoria Pública.

Neste âmbito, Nelson explica que a Defensoria de Pública é vista como essencial e indispensável ao Executivo e à sociedade. “Naturalmente, apesar de todas as dificuldades orçamentárias e limitações impostas pelo cenário econômico, o orçamento da Defensoria será visto com cautela”, diz. Ele ainda comenta que se for necessário ajustes, que sejam feitos sem atingir o cidadão.

Propostas

Entre as propostas de Nelson está investimento em melhorias dos Núcleos da Defensoria Pública, buscando as construções de sedes próprias, Entretanto, levando em consideração a crise econômica, explica que um dos primeiros passos, caso assuma, será conhecer a realidade orçamentária.

“Vamos conhecer como foi feito o planejamento da Defensoria Pública para 2017, que foi germinado em 2016, e conhecer as limitações impostas por esse orçamento. Mas quando se fala de melhorias estruturais não é simplesmente para trazer benefícios aos membros e servidores da instituição, é para atingir e superar as expectativas da sociedade".

Perfil

Nelson começou na Defensoria Pública em 4 de julho de 2007, na Comarca de Primeira Instância de Terra Nova do Norte. Ele também atuou em Itaúba, na Comarca de primeira instância e depois em Peixoto de Azevedo. Por fim, em Primavera do Leste. Ele também atuou na Comarca de Poxoréu.

"Apesar de todas as dificuldades

orçamentárias e limitações, o

orçamento da Defensoria será visto

com cautela" - Nelson Rodrigues

Eleição

Além de Nelson, são candidatos ao cargo de defensor-geral Silvio Jeferson de Santana e Luziane Ribeiro. A eleição está marcada para 11 de novembro e a posse em 2 de janeiro. O mandato tem duração de dois anos, começando em janeiro de 2017. A administração superior é composta de seis pessoas, sendo o defensor-geral, dois subdefensores-gerais, um corregedor-geral e dois subcorregedores-gerais.

Djalma, que comanda a Defensoria pelo 3º mandato não consecutivo, não pode mais concorrer. Ele conduziu o órgão de 2009 a 2010, depois se afastou para integrar a extinta Secopa. Voltou ao comando do órgão de 2013 a 2014, e foi reeleito.

Criada em 1999, 11 anos após a Constituição de 1988, a Defensoria detém o duodécimo de R$ 122 milhões. Tem 250 servidores, incluindo comissionados, e 172 defensores que atuam em 65 comarcas, sendo que em outras 15 unidades não contam com profissionais da área. O subsídio de defensor varia de R$ 19,9 mil a R$ 30,4 mil.