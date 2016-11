Defensor quer ajuda do Judiciário e TCE para alavancar receita do órgão

O candidato a defensor-geral pela situação, subdefensor-geral Silvio Jeferson de Santana, promete dialogar com o Poder Judiciário e o TCE para que possam destinar recursos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (Funadep). “Em relação ao Poder Judiciário os recursos seriam advindos das taxas de cartórios. E parte das multas aos gestores que o TCE aplica poderia compor o Fundo, que objetiva o aperfeiçoamento jurídico e aparelhamento da instituição”, explica em visita à sede do e em entrevista ao Rdtv.

Em meio à crise econômica enfrentada no Estado, Silvio acredita que o órgão não deverá ter o duodécimo congelado, como está previsto para os Poderes Legislativo e Judiciário, além do TCE. Hoje o Executivo repassa à Defensoria R$ 120 milhões. “Temos pouco orçamento frente à demanda da instituição. O que a gente pretende é explicar que a instalação de Defensorias, na verdade, reduz gastos com a contratação de defensores dativos para atuar nos processos”, diz, referindo-se que é possível acrescentar no orçamento mais R$ 20 milhões.

Gilberto Leite/Rdnews Candidato a defensor-geral Silvio Jeferson de Santana destaca aumento do número de defensores

Outra proposta do candidato é trabalhar na humanização da Defensoria. Promete criar um Disque Defensoria para que os usuários realizem o agendamento e cadastro por telefone e de forma gratuita, sem necessidade de ir à sede. “Disponibilizar também diversas informações para que tenha mais acesso à Justiça”, ressalta.

Silvio explica ainda a necessidade de elevar o número de defensores. Hoje são 172. Com a realização do concurso público, que está com o edital em fase final, a Defensoria passará a ter 200 defensores.

“Estamos conversando com a Assembleia para que o veto do governo que previa a criação de 55 novos cargos possa ser derrubado. Aí com 255 defensores traz tranquilidade”, avalia o candidato em relação ao veto do governador Pedro Taques o último dia 5.

Avaliação

O candidato apoiado pelo defensor-geral Djalma Sabo Mendes afirma que houve um crescimento da Defensoria a partir da gestão de 2014, após a instituição passar por escândalos na administração de André Pietro, acusado de improbidade administrativa. “Djalma fez com que a Defensoria se fortalecesse, voltasse a crescer e tivesse respeito de outras instituições. Eu vislumbro que houve resgate do respeito dessa Defensoria nas ultimas duas gestões dele”, pontua.

Para sustentar o avanço, Silvio lembra que na administração atual foi possível observar progresso nas melhorias dos subsídios dos defensores e na reabertura de Defensorias que estavam fechadas. “Ainda estamos em fase de resgate, é longo e tem que ser duradouro”.

Perfil

Silvio iniciou na Defensoria em 1999, atuando na área criminal em Várzea Grande. Em 2004, o defensor foi promovido à segunda instância por onde atuou como primeiro corregedor-adjunto até 2006. Atualmente é primeiro subdefensor público.

Eleição

Além de Silvio Santana, são candidatos ao cargo de defensor-geral Luziane Ribeiro e Nelson Gonçalves. A eleição está marcada para a próxima sexta (11) e a posse em 2 de janeiro. O mandato tem duração de dois anos, começando em janeiro de 2017. A administração superior é composta de seis pessoas, sendo o defensor-geral, dois subdefensores-gerais, um corregedor-geral e dois subcorregedores-gerais.

Djalma, que comanda a Defensoria pelo terceiro mandato não consecutivo, não pode mais concorrer. Ele conduziu o órgão de 2009 a 2010, depois se afastou para integrar a extinta Secopa. Voltou ao comando do órgão de 2013 a 2014 e foi reeleito.

Criada em 1999, 11 anos após a Constituição de 88, a Defensoria detém o duodécimo de R$ 122 milhões. Tem 250 servidores, incluindo comissionados, e 172 defensores que atuam em 65 comarcas, sendo que em outras 15 unidades não contam com profissionais da área. O subsídio de defensor varia de R$ 19,9 mil a R$ 30,4 mil.